Studenterfest i coronaens skygge

Ugeavisen Køge - 24. juni 2020

Dannebrog blafrer under en skyfrihimmel denne tirsdag formiddag, og scenen er sat til den klassiske fortælling om, at blomsten af Danmarks ungdom nu springer ud i fuldt flor.

Coronakrisen betyder dog visse afvigelser i manuskriptet - eleverne må affinde sig med, at færre forældre og venner end normalt har været en del af de sidste, festlige dage, ligesom den traditionelle studentermiddag og dansen på Torvet i Køge ikke bliver til noget i år.

Alligevel er smilene brede, og der er glød i kinderne hos de kommende studenter hos 3.F, der afventer krakterne for deres sidste, skriftlige eksamener.

- Jeg håber på et 4-tal i dansk og et 7-tal i biologi - så bliver det en god dag, lyder det fra Lucas Reinhardt, som er helt afklaret med sit videre forløb. En uddannelse som politimand er ønsket.

- Jeg har allerede bestået de til første optagelseprøver som politikadet, fortæller han.

Livgarden venter Også hans klassekammeret Mathias Olsen har iført sig studenterhuen, selvom han endnu ikke kender sine karakterer i spansk og dansk. Også han har fremtidsplanerne helt på det rene.

- Jeg begynder hos Livgarden til august, og bagefter fortsætter jeg enten inden for militæret eller begynder at læse biologi, fortæller han.

Eleverne driver rastløse rundt i den oppyntede kantine. Sammen med deres venner og familie venter de på at få uddelt gymnasietidens allersidste karakterer - bagefter er der en halv times tid til de, der ønsker at få overrakt huen af deres mor, far eller søskende, tage billeder og hygge sig, inden de bliver samlet i skolens aula til den officielle translokation med taler af rektor Peter Schiødt og en elevrepræsentant.

Translokationen er væsentligt anderledes end normalt. De i alt cirka 450 studenter kommer ind i mindre hold, og Peter Schiødt kommer i løbet af tirsdag, onsdag og torsdag til at holde sin tale hele 15 gange.

"Nu er I dannede" Talen fokuserer på coronakrisen og om de værdier, der har båret det danske samfund under krisen. Værdier, som også vægtes højt på Køge Gymnasium.

- Værdierne - fagligheden og den kreative tilgang, rummeligheden og sammenholdet - har båret os igennem. Krisen er ikke forbi, men vi er kommet over den første fase, hvor alt var nyt, og der skulle handles på et øjeblik. Danmark er ikke bukket under, og Køge Gymnasium står endnu - måske stærkere end nogen sinde. Fordi vi har vist, at vi løser problemerne i fællesskab. Nu er I forberedte, og nu er i dannede - gennem vores værdier, af vores værdier og med vores værdier. Jeg håber, at I vil bevare dem i jeres hjerter og tage dem med jer ud i verden, siger rektoren.

Han sender de hueklædte unge ud i verden med ordene:

- I elever har gjort jeres. Fra min side er der kun tilbage at ønske jer held og lykke og - ikke mindst - udføre min sidste handling som jeres rektor, nemlig at sige, at: Med disse ord er I ikke længere elever. Med disse ord er I nu: Studenter. Tillykke!

Klassernes fest De specielle forhold gør, at der formentlig bliver lyttet lidt bedre efter rektors ord end normalt, mener uddannelsesleder Janus Juelsgård Kofoed.

- Det bliver mere klassernes fest end skolens fest i år, og vi har også en elevrepræsentant, der holder tale. Det har været en stor succes. Normalt er Multihallen propfyldt under rektors tale - i år er der helt stille under talerne. Der er mere nærvær, mener uddannelseslederen.

Turen går til Luxembourg Milla Fürst har allerede skrevet "12" i sin studenterhue og venter spændt på sin sidste karakterer i dansk og spansk sammen med sin far Sebastian. Oplevelsen med at tage sin studentereksamen i skyggen af coronakrisen er blandet, indrømmer hun.

- Det er jo meget rart at slippe for så mange eksamener. Jeg skulle have været oppe til syv eksamener, men har kun været oppe til tre. Til gengæld går vi glip af galla, studentermiddag, at danse rundt på Torvet i Køge og vores forældre kunne ikke være med til den sidste eksamen i sidste uge, fortæller Milla Fürst.

Tallet "12" i huen skyldes, at det var karakteren for hendes SRP-opgave, og hun er da også allerede helt afklaret med, hvad der skal ske efter en velfortjent sommerferie.

- Jeg skal læse videre til fysioterapeut på en international skole i Luxembourg, fortæller hun med et stort smil.