Se billedserie Strædet gennemgår en forandring i denne tid, hvor brolægningsarbejdet langsomt men sikkert arbejder sig gennem handelsgaden. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Strædet fejrer fødselsdag med flere ønsker på ønskesedlen

Ugeavisen Køge - 30. september 2020 kl. 11:39 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Køgensernes shoppingmuligheder blev med et slag markant forbedret for tre år, da indkøbsgaden Strædet mellem rådhuset og Havnen for tre år siden slog dørene op til omkring 35 nye butikker, og Strædet er siden gennem årene blevet en naturlig del af køgensernes shoppingtur.

- Folk har i den grad vænnet sig til, at vi er her og kan se fordelen i, at man ikke skal ud af byen for at finde en lang række butikker, som er åbnet her, siger Jacob Bannor, der er er commercial manager i Citycon, som ejer ejendommene i Strædet.

Gennem årene har man lagt stadig vægt på at have en meget lokal profil i handelsgaden, fortæller han.

- Vi indså hurtigt, at det betyder meget at engagere sig i det lokale byliv, så vi har gjort meget ud af at arrangere flere involverende aktiviteter, sætte lokale billeder i butikkerne og sætte fokus på lokale initiativer, siger Jacob Bannor.

For eksempel lagde Strædet for nylig lokaler til organisationen Familiestøttens store tøjindsamling, som indsamlede mere end to tons tøj i løbet af en uge - tøj der efterfølgende blev uddelt til lokale familier. I anledning af Køge Handels skraldeindsamling i weekenden deltager Strædet også med en upcycling-workshop for børn. Det bliver én i en række af aktiviteter gennem hele efteråret.

- Vi har iværksat en stribe aktiviteter, som skal være med til at sikre en levende gade, mens der bliver arbejdet i gaden, siger Jacob Bannor med henvisning til det omfattende brolægningsarbejde, der begyndte på Stationstorvet tidligere på året, og som nu er nået et godt stykke ind gennem Strædet.

De nuværende store fliser, som blev lagt i hast op til åbningen i 2017, erstattes af et både bedre og pænere underlag. Der er stadig adgang til alle butikker, mens der arbejdes, og hele brolægningsarbejdet ventes at være vel overstået til forsommeren næste år.

Store ønsker

Til den tid kan det også være, at Strædet er tættere på at få opfyldt et af sine store ønsker. Man arbejder således for tiden med Køge Kommune for at få en bedre skiltning i byen, og blandt andet ser man et stort behov for markere gennemgangene mellem Kulturtorvet og Brogade samt Torvet.

- Der er behov for at hjælpe folk, der ikke kender byen så godt. Passagerne kan for eksempel være svære at finde for turister. Det kunne være vores ønske til en forbedring af bybilledet, siger Jacob Bannor.

- Et andet ønske er bedre integration med den anden side af banen. Både jernbanen og vejen er en stor hindring, Vi mangler i den grad den planlagte underføring. Den er på tegnebrættet og skal binde bydelene sammen, så vi ser i høj grad frem til, at den kan etableres. Det er nok på toppen af vores ønskeseddel, siger Jacob Bannor med et smil.

Strædet fejrer i øvrigt tre års fødselsdag med åbningen af ikke færre end fire nye butikker og virksomheder inden for en måned. Det er tandlægen Godt smil, 7Eleven under Stationsbroen, forretningen BENT samt Green Corner med et udvalg af sunde måltider, som slår dørene op i denne tid, og netop den løbende udskiftning i handelsgaden fremhæver Jacob Bannor som en styrke takket være den løbende forandring, det giver.

- Vi har set en udvikling gennem de tre år i form af en vis naturlig udskiftning undervejs. Det ser vi som en positiv ting, da det skaber dynamik og variation i butiksbilledet, siger han.

Og måske kan Strædet fejre tre års fødselsdag med en pris, for Køge er blevet nomineret til årets byplanpris, som hvert år uddeles af Byplanlaboratoriet. Udviklingen af handelsgaden Strædet og forvandlingen af Søndre Havn-området fra industri til boliger er de tiltag, der har fået placeret Køge i det gode selskab. Vinderen offentliggøres i forbindelse med det årlige byplanmøde 2. oktober.