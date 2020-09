Send til din ven. X Artiklen: Stort beløb til lokal julehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort beløb til lokal julehjælp

Ugeavisen Køge - 23. september 2020 kl. 10:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Murermester Jimmy Jacobsen og bilforhandleren Bjarne Nielsen Køge fik et flot resultat af sit fælles fremstød i Køge forleden, da man mødte folk på Torvet med konkurrencer og gode tilbud.

I den forbindelse rejste de to Køgefirmaer mere end 10.000 kroner til Røde Kors' lokale julehjælp, og de fortsætter indsatsen i de kommende måneder, hvor de donerer et beløb for hver kunde, der bestiller en opgave eller køber en bil.

- Vi satser på at nå målet på 15.000 kroner inden 1. december. Det vil betyde julehjælp til 15 lokale familier i Køge, og så håber vi selvfølgelig også, at vi kan inspirere andre virksomheder til at støtte julehjælpen, siger Jimmy Jacobsen.

- Det største for os er, at vi kan hjælpe nogle andre med at få en god juleaften og dermed være med til at gøre en stor forskel i lokalområdet, siger han.