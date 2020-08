Sanna Rasmussen og Familiestøtten står bag en stor tøjindsamling i Strædet Køge i den kommende uge. Foto: Martin Rasmussen

Stor tøjindsamling på vej i Strædet Køge

Ugeavisen Køge - 19. august 2020

Hvis du har noget tøj liggende i tøjskabet, som du ikke bruger så meget længere, så er der nu en mulighed til at give det videre til et ualmindeligt godt formål.

Den lokale organisation Familiestøtten arrangerer nemlig en stor tøjindsamling midt i Køge i næste uge, og tøjet gives direkte videre til lokale udsatte familier.

- Mange har så meget tøj liggende, som de ikke bruger, og det kan til gengæld gøre gavn hos udsatte familier. Det gør en stor forskel for de familier, der har det svært, fordi tøj er en rigtig stor udgift, siger Sanna Rasmussen fra Familiestøtten.

Indsamlingen finder sted i Strædet Køges lokaler på hjørnet af Kulturtorvet og Rådhusstræde i Køge i hele uge 35. Man kan aflevere tøj klokken 12-17 på hverdage og klokken 10-14 lørdag og søndag.

Tøjet må meget gerne være sorteret efter køn og størrelse, når det bliver afleveret, opfordrer Sanna Rasmussen, for at lette arbejdet med at finde de rigtige modtagere. I weekenden i uge 36 kan alle økonomisk trængte familier nemlig frit afhente tøj til deres garderobe blandt det indleverede tøj. Det sker klokken 10-14 både lørdag og søndag i de samme lokaler - det kræver ikke tilmelding til Familiestøtten.

Fokus på udsatte familier

Familiestøtten samlede mere end et ton tøj ind ved et tilsvarende initiativ i Vordingborg for nylig, og nu er Sanna Rasmussen spændt på, om Familiestøtten kan gentage succesen i Køge. Sideløbende med tøjindsamlingen kører Familiestøtten en konkurrence på sin Facebookside, hvor alle kan gætte med på, hvor meget tøj man kan samle ind i Køge.

- Familiestøtten tager initiativ til en række nye projekter, der skal være med til at sætte mere fokus på at støtte udsatte familier, i den kommende tid. Denne tøjindsamling er en af de aktiviteter, som vi laver som supplement til vores matchsystem, som matcher giver- og modtagerfamilier direkte. Det kan alle melde sig til, siger hun.

Tøjindsamlingen finder sted med stor hjælp fra Citycon, som altså stiller lokaler til rådighed for det gode initiativ.

- Da jeg spurgte mit bagland, Citycon som administrerer Strædet Køge, om vi kunne lægge lokale til indsamlingen, fik jeg hurtigt et ja. Citycon administrerer shoppingcentre i hele norden, og velgørenhed er område, som stort set alle centre beskæftiger sig med, fortæller Marketing Manager Line Pihl fra Strædet Køge.

- Det giver rigtig god mening at give noget tilbage til lokalsamfundet, og her har vi fået muligheden for at støtte op omkring et rigtig flot initiativ. Vi har skønt lokale til rådighed på hjørnet af Kulturtorvet og Rådhusstræde, som vi løbende bruger til forskellige aktiviteter i Strædet Køge. Det er her Familiestøtten rykker ind i uge 35, fortæller hun.