Stor succes til Køge Genbrugsdag

Masser af cigaretskod, plastic, mundbind, papir, en cykel, et løbehjul og sågar to døde fugle, var blandt masser af det indsamlede affald som flere borgere i Køge hjalp med at fjerne fra Køges bymidte søndag.

Affaldstogt på Køge Å Foruden skraldeindsamling rundt i byen, var der også arrangeret affaldstogt på Køge Å, hvor Green Kayak sammen med Bjarne Nielsen - Volvo sørgede for at stille gratis kajakker til rådighed, til de borgere der gerne ville prøve en tur med affaldsindsamling på vandet. De 2 byrådsmedlemmer Ken Kristensen (V) og Thomas Kielgast (SF) havde også sat formiddagen af til at hjælpe til med Verdensmål nr. 14 - Rent Hav. Og så kiggede DK4 forbi og fulgte Green Kayak og deres velgørende koncept, som på verdensplan nu har indsamlet mere end 40 ton skrald, og hvor Køge nu også har bidraget til dette arbejde.

- Årsagen til at vi har startet Køge Genbrugsdag, skyldes at vi som en af vores mærkesager i foreningen ønsker en pæn og ren by for både vores butikker, borgere og turister. Hertil har vi også fået udarbejdet en brochure til alle butikkerne, hvor det tydeligt fremgår hvem der har ansvar for hvad i forhold til ukrudt, affald og snerydning, så vi alle tager ansvar for at holde byen pæn, siger hun.