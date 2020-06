Se billedserie Vallø Golfcenter har nu gode rammer til både private fester og firmaarrangementer året rundt. Foto: Kenn Thomsen

Stor opgradering af Vallø Golfcenter

Ugeavisen Køge - 27. juni 2020 kl. 06:35 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallø Golfcenter har brugt den seneste tid på at gennemføre en større ombygning, der både sikrer bedre rammer omkring golfspillerne og giver langt bedre muligheder fremover for at gennemføre både private fester og forskellige firmaarrangementer.

- Vi har opgraderet Vallø Golfcenter til at være endnu mere attraktiv for både nye og eksisterende spillere, og så har vi også investeret i at forbedre faciliteterne for at få flere aktiviteter, fortæller direktør i Vallø Golfcenter Kirsten Winther-Olsen.

Den betragtelige ombygning har blandt andet resulteret i et stort nyt klublokale, og dertil kommer nye omklædningsfaciliteter og toiletter.

- Bedre faciliteter er både til glæde for vores nuværende medlemmer, og så gør de det også lettere at tiltrække nye medlemmer. De kigger ikke kun på, om banerne er gode, men også på de rammer der er omkring banerne, siger Kirsten Winther-Olsen.

Vallø Golfcenter fejrede ombygningen med en åbningsturnering for nogle uger siden, og direktøren forklarer, at de nye faciliteter er blevet yderst positivt modtaget.

- Vi har lige holdt generalforsamling i de nye rammer, og alle er rigtig glade for ombygningen, siger Kirsten Winther-Olsen.

Ombygningen giver som nævnt også markant øgede muligheder for at gennemføre både private fester og eksempelvis også større firmaarrangementer med udsigt over golfbanen og kombineret med golfaktiviteter.

- Nu kan vi bygge et firmakoncept op, så man kan bruge vores ni-hullers pay-and-play bane og golftræning, siger direktøren.

- Vi havde i forvejen en supergod café, men de nye faciliteter betyder, at vi har endnu bedre mulighed for at tilbyde selskabslokaler til eksempelvis konfirmationer og familiefester året rundt. Vi har fået langt mere plads og dertil også muligheden for at holde to arrangementer samtidig, fremhæver Kirsten Winther-Olsen.