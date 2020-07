Stor komponent på plads

Tidlig onsdag morgen ankom kondensortårnet. Først med skib fra Letland til Køge Havn, derefter med særtransport til Køge Kraftvarmeværk, hvor to kæmpe kraner stod klar til at løfte kondensoren ind på værkets grund. Dele af parkeringspladsen måtte i et par timer afspærres.

Kondensortårnet indgår i et VEKS-projekt om "røggaskondensering", der kort fortalt gør det muligt at genvinde store varmemængder fra røggassen. Hvis man sænker temperaturen i røgen fra de nuværende 130 til 30 grader, opnår man en meget stor gevinst. Kraftvarmeværket vil producere mere varme med samme mængde brændsel. Alt i alt vil det nye røggaskondenseringsanlæg bidrage med, hvad der svarer til 5.400 boligers årlige varmeforbrug. Prisen på fjernvarmen fra værket vil med energispareprojektet sænkes betydeligt.

Selve løfteprocessen forløb uden komplikationer - da den først kom i gang. Der opstod et par timers ventetid, idet der til tider var ret kraftige vindstød ved værket. Fra klarmeldingen lød og kranløftet startede, gik der cirka 15 minutter til "touch down": kondensortårnet var stort set på plads.

Rent praktisk vil kondenseringen inde i tårnet foregå ved, at den varme røg passerer plasticlegemer med stor overflade samtidig med, at røgen bliver vandet - helt bogstaveligt i form af to gigantiske brusere. Derved omsættes varmen i røgen til varmt vand til gavn for VEKS' kunder - herunder også fjernvarmekunderne i Køge.