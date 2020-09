Der er overvældende stor interesse for at deltage ved Grundtvigfestivalen på Gammelkjøgegaard - nu er der sat flere billetter til salg, fortæller initiativtagerne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stor interesse for Grundtvigs Kulturfestival

Parterne bag 'Grundtvigs Kulturfestival' på Gammelkjøgegaard har fået en forrygende start på det nye initiativ. Der er kommet rigtig mange positive tilkendegivelser om, at et arrangement som dette har været savnet, og at folk glæder sig til at deltage.