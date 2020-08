Ejendomsmægler Jeppe Ertman (tv.) overrakte på vegne af Poul Erik Bech Fonden 50.000 kroner til Charlotte Baeré, Peter Poulsen og Peter Christoffersen fra Broen Køge i denne uge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stor donation til Broen Køge

Ugeavisen Køge - 11. august 2020

Foreningen Broen Køge fik et solidt tilskud til sit gode arbejde med at sørge for, at alle børn har mulighed for at deltage aktivt i det lokale idrætsliv, da tre repræsentanter fra foreningens bestyrelse mandag besøgte EDC Poul Erik Bech på Søndre Allé.

Her stod ejendomsmægler Jeppe Ertman nemlig klar med en check på 50.000 kroner til Broen Køge.

- Bag os er Poul Erik Bech Fonden, som via overskuddet fra mæglervirksomheden støtter foreninger, som brænder for at gøre en forskel for børn. Broen Køge har hjertet på rette sted, og de gør alt for, at udsatte børn og unge skal fø succes og opbygge gode relationer via deres fritidsinteresser, siger Jeppe Ertman om støtten til Broen Køge.

Charlotte Baeré, der er bestyrelsesmedlem i Broen Køge, forklarer, at man i løbet af 2019 hjalp omkring 300 børn i lokalområdet med at kunne dyrke deres fritidsaktiviteter.

- Vi bruger primært pengene for at sikre, at børn kan gå til de fritidsaktiviteter, de gerne vil. Det kan for eksempel være i form af udstyr eller tilskud til ture. Støtten betyder blandt andet, at børnene ikke oplever et nederlag i de tilfælde, forældrene ikke kan understøtte deres fritidsinteresser, fortæller hun om foreningens arbejde.

Ramt af krisen

- Coronakrisen har virkelig ramt de udsatte børn og unge, og vores arbejde med at hjælpe dem har været udfordret af, at foreningslivet har været stille under nedlukningen. Vi er glade for, at der nu igen er lukket op, og vi ser frem til, at vi med donationen fra Poul Erik Bech Fonden kan vende til bage til vores arbejde og hjælpe rigtig mange børn og under til en bedre trivsel, siger Lennert Hansen, der er formand for Broen Køge.

Det er i øvrigt ikke kun i Køge, Poul Erik Bech Fonden har valgt at støtte det frivillige arbejde i Broen. Samlet se har fonden givet omkring en million kroner til Broens lokale foreninger i hele landet, og siden etableringen af fonden i 2015, har man hvert år støttet Broens arbejde.