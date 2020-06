Stor deltagelse på Golfens Dag i Skovbo

På Golfens Dag blev gæsterne delt op i grupper på fire-seks deltagere, som både fik mulighed for at prøve kræfter med indspil til green og for at slå lidt længere på klubbens driving range. Turen rundt i klubben begyndte dog med en lille puttekonkurrence på klubbens putting green, hvor to gæster var skarpe nok til at sikre sig sejren ved at bruge blot tre slag på de tre huller. Det sikrede dem begge et gavekort på 100 kroner til Skovbo Golfklubs café.