Stor billedserie: Havn set gennem fotografens linse

Ugeavisen Køge - 08. august 2020 kl. 06:12 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store dele af Køge Havn er til daglig spærret af som følge af reglerne for terrorsikring, men fotograf Camilla Alletorp fik for nylig lejlighed til at gå på opdagelse med sit kamera på det store havneområde.

Ifølge havnekaptajn Susanne Thilqvist var det egentlig blot tanken at få opdateret striben af de lidt bedagede profilbilleder af medarbejderne på Køge Havns hjemmeside, men fotografen blev så grebet af de inspirerende omgivelser, at hun endte med at tilbringe en hel dag på Køge Havn, hvor hun tog en række billeder af havnen og de mennesker, der befolker den.

Camilla Alletorps besøg begyndte som en opgave med portrætter af havnens medarbejdere, men det endte altså med et flot portræt af havnen som helhed i stedet i form af de omkring 200 billeder, hun kom hjem med.

- Det var egentlig nye billeder af medarbejderne til en hjemmeside, der var opgaven, men jeg kunne ikke lade være med at udvide det lidt, da jeg kom derned, smiler Camilla Alletorp med tanke på de store bunker af vejsalt, det farverige metalaffald, udsigten fra kranerne og alle de andre motiver, der kaldte på fotografen.

- Jeg havde ikke det store kendskab til havnen på forhånd, men jeg endte med at være der en hel dag, hvor jeg blev udstyret med hjelm, refleksvest og walkie-talkie og fik lov til at komme rundt på havnen og med op i kranerne, hvilket gav nogle spændende vinkler på havnen, beretter hun om oplevelsen, som begyndte i havnekontoret øverst i terminalbyningen ved bornholmerfærgen: - Udsigten fra kontorerne er jo helt fantastisk i forhold til de fleste andre steder, siger hun med henvisning til havnekontoret, som ligger med smuk udsigt over både havnen og Køge Bugt.

