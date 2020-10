Støt brysterne hos Mono

Der er gode muligheder for at støtte brysterne i tøjforretningen Mono i denne uge. Her giver indehaver Carina Nielsen nemlig 10 procent af omsætningen til Lyserød Lørdag.

Dermed er kunderne gennem hele ugen altså med til at støtte det gode formål med et kontant beløb, hver gang de handler hos Mono i Vestergade.

- Vi vil gerne opfordre folk til at handle lokalt og samtidig støtte Lyserød Lørdag i Køge, siger Carina Nielsen, som tilføjer, at der samtidig også er mulighed for at vinde et gavekort til butikken.