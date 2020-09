Husk at hold afstand og sørg for håndsprit på bordene, hvis I holder fest, lyder borgmester Marie Stærkes råd.

Stærke: Husk nu afstand og håndsprit!

Den seneste uge er ti borgere i Køge Kommune konstateret smittet med corona-virus. Det betyder, at kommunen ligger på et incidens på 16,4 i forhold til antal smittede pr. 100.000 borgere. I flere sjællandske kommuner er der en drastisk stigning i antal smittede, mens der i Køge Kommune er en mindre stigning.

- Mange af os har udskudt festlige lejligheder som følge af forårets nedlukning. Det betyder også, at rigtig mange unge mennesker lige nu glæder sig til deres konfirmation, som er blevet udsat. Jeg håber, at alle får nogle rigtig fine fester. Når man holder fest er det rigtig godt at huske på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis man holder fest, så husk håndspritten på bordene og husk at holde afstand. Ikke mindst til de familiemedlemmer og venner, som er i risikogruppen. Vi kan se eksemplerne fra rundt omkring, ganske tæt på os selv, at der skal så uendelig lidt til før en hel forsamling kan mødes som raske og gå hjem som smittede, siger borgmester Marie Stærke.