- Der er mange regler, og det er selvfølgelig lidt i kontrast til, at koncerter plejer at være et frirum, hvor man må det meste. Men det er nødvendigt i den aktuelle situation, og det er mit klare indtryk, at folk accepterer og følger reglerne til arrangementerne, siger musikbooker Karen Gudiksen på Tapperiet.

Send til din ven. X Artiklen: Spillested i Køge: Vi tager ja-hatten på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spillested i Køge: Vi tager ja-hatten på

Ugeavisen Køge - 10. september 2020 kl. 10:31 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikken spiller igen rundt omkring på landets koncertsteder, men det betyder ikke, at alt er ved det gamle efter den ufrivillige coronapause de seneste måneder.

I weekenden måtte 100 metalfans på Tapperiet i Køge for eksempel pænt tage plads på de opstillede stole til den hårdtslående dobbeltkoncert med Konkhra og Detest, og aftenen blev således en livetest af, hvorvidt det er muligt at headbange siddende samtidig med at man pænt holder afstand til de omkringsiddende.

- Det var en anderledes oplevelse, smiler musikbooker på Tapperiet Karen Gudiksen, der dog trods de fortsatte coronabegrænsninger nu glæder sig over igen at kunne byde publikum velkommen til livemusik efter et meget musikfattigt halvår siden Danmark lukkede ned i marts.

- Vi tager ja-hatten på, og det er dæleme dejligt, at vi kan begynde at holde koncerter igen. Jeg har ombooket mere, end jeg har booket, i den seneste tid, så det er virkelig rart nu igen at kunne byde publikum velkommen inden for, siger bookeren.

Mange arrangementer på Tapperiet er blevet rykket til en senere dato, og enkelte er endda blevet rykket flere gange, men i weekenden blev efterårets koncertkalender på Tapperiet altså endelig skudt i gang.

Kapacitet på 100 Som reglerne er lige nu, så har Tapperiet en kapacitet på 100 siddende gæster til koncerterne. Det medfører selvfølgelig nogle udfordringer i forbindelse med en række koncerter på spillestedet, der normalt kan sælge op til 600 billetter til sine koncerter.

Et eksempel er den planlagte koncert med Wafande lørdag 12. september, hvor det er umuligt at undgå at skuffe nogle af dem, der allerede har købt billet til arrangementet. Her har man valgt den løsning, at de første 100 billetkøbere beholder deres billetter, mens de næste 100 får tilbud om i stedet at komme til den ekstra koncert med Wafande, der er blevet arrangeret samme dag. Derefter er man desværre nødt til at annullere resten af de solgte billetter.

Den samme udfordring kan Tapperiet komme til at stå i senere på året, hvor der eksempelvis også er solgt mange billetter til store navne som Dizzy Mizz Lizzy.

- Alt afhænger af eventuelle ændringer i reglerne, så vi vurderer situationen løbende, tager det en uge af gangen og melder selvfølgelig opdateringer ud og kontakter vores publikum, såfremt der sker ændringer, siger Karen Gudiksen.

Lad være med at synge Der er ingen krav om at bære maske til koncerter, men der er en stribe andre forholdsregler i forbindelse med efterårets arrangementer, som altså alle - som det ser ud lige nu - vil være for siddende publikum. Det sker naturligvis for at sikre, at folk holder afstand, og så opfordrer arrangørerne desuden gæsterne til ikke at synge med på sangene - også for at begrænse en eventuel smittespredning.

- Der er mange regler, og det er selvfølgelig lidt i kontrast til, at koncerter plejer at være et frirum, hvor man må det meste. Men det er nødvendigt i den aktuelle situation, og det er mit klare indtryk, at folk accepterer og følger reglerne til arrangementerne, siger musikbookeren baseret på både weekendens arrangementer og den enlige koncert, som Tapperiet nåede at afvikle lige inden sommerferien.

Og folks lyst til at gå til koncert lader ikke til at have taget skade af coronakrisen og de begrænsninger, der er til koncerterne i den kommende tid. Tværtimod er der godt gang i billetsalget til de fleste af efterårets oplevelser.

- Da vi gik i gang igen, var vi da spændt på, om folk ville købe billetter, men det gør de i høj grad. Jeg tror virkelig, der er et stort behov for igen at komme ud og få nogle oplevelser, siger Karen Gudiksen.