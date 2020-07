Sommeraktiviteter for børnene hos Køge Handel

Der bliver god grund for børnefamilier til at lægge vejen forbi Køges handelsliv i løbet af sommeren. Hver tirsdag fra begyndelsen af juli og frem til skolestart i august vil Køge Handel nemlig hver tirsdag stå for en række aktiviteter for børnefamilierne i byen.

Dertil kommer, at Fafla Mikroværksted, der til hverdag kan findes i Nørregade 39, også hver tirsdag i juli vil rykke ind i Oluf Jensens Gaard med aktiviteter for børnene. Her vil der være mulighed for at male på keramikfigurer for efterfølgende at få dem brændt i butikken i Nørregade. Også dette tilbud er gratis.