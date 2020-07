Køge-drengene Albert og August bringer Mexico til Køge. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Sommeråbning: Endelig kommer Mexico til Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommeråbning: Endelig kommer Mexico til Køge

Ugeavisen Køge - 14. juli 2020 kl. 09:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når nu stort set alle her i byen kan lide mexi-mad, så er det da ærgerligt, at man ikke kan få en anstændig burrito eller taco syd for København. Sådan lyder det fra de to venner August og Albert der står bag Køges kommende mexikanske take-away restaurant, Tacos Locos.

Fredag 31. juli er alle køgensere inviteret til store åbningsdag, hvor alle sejl bliver sat til, lover de to Køge-drenge.

- Når nu Mexico endelig kommer til Køge, skal det ikke gå stille af. Så, vi holder en lille fest på åbningsdagen, og alle er selvfølgelig velkommen, siger August Bia, der ejer og driver Tacos Locos sammen med vennen Albert Gisli, der kommer til at trylle i køkkenet.

Mexicos ambassadør inviteret til åbningen

- Vi hiver den lige et par niveauer op fra hakket okse og fajitas-pulver på panden, som vi vist alle kender. Det er der nu heller ikke noget i vejen med. Vi kan bare gøre det lidt bedre med langtidsbraisseret oksefilet, hjemmelavede tacos, salsaer og de lækreste quesadillas. Og så er vi lige ved at være der med den helt rigtige chili con carne. Der skal lige et par smagninger mere, så er den også lige i skabet, siger Albert Gisli.

August og Albert er ved at finde mexikanske musikere til åbningsdagen, og de har endda inviteret Mexicos ambassadør i Danmark, Carlos Pineiro, til at komme og klippe snoren og dermed stå for den officielle åbning.

- Men vi ved endnu ikke, om han kommer. Gør han det, bliver det for vildt. Så skal vi nok have en flaske tequila mere, griner August Bia, der sammen med Albert og resten af holdet bag Tacos Locos knokler videre frem til åbningsdagen fredag 31. juli.

Tacos Locos holder til på adressen Nørregade 46.