Smørrebrød by Juul åbner i nye rammer onsdag 15. juli.

Smørrebrødsforretning rykker ud i første række

Vivi Juul har fundet de perfekte lokaler til sin smørrebrødsforretning, Smørrebrød by Juul, og derfor rykker hun i næste uge væk fra de hidtidige lokaler i Strøby Egede Centret bag Rema 1000 ud til første række i krydset mellem Kystvejen og Stevnsvej.

Vivi Juul har overtaget den gamle Løvebagers lokaler, og hun ser frem til at åbne onsdag 15. juli hvor der er åbningsreception klokken 14-16.

I de nye rammer får hun blandt andet også mulighed for at indrette sig med serveringsarealer både inden for og ude på den tilhørende terrasse.