Køge Bibliotek holder skrivekursus med Anne-Marie Donslund lørdag 13. juni.

Skrivekursus på Køge Bibliotek

Ugeavisen Køge - 28. maj 2020

På en enkel dag kan du puste liv i dine historier, hvad enten det er fiktion eller erindringer og sætte af til en god skrivepraksis. Lørdag 13. juni klokken 10 til 15 underviser forfatter Anne-Marie Donslund på Køge Bibliotek i, hvordan man kan gøre sine tekster sanselige og levende med sprog og virkemidler. Dagen kommer til at forløbe med korte oplæg og små skriveøvelser ud fra devisen 'learning by doing'.

- Den eneste forudsætning for at deltage i dette endagskursus er, at du har lyst til at skrive, fortæller bibliotekar Randi Petersen, der bliver dagens vært og minder om, at man skal medbringe sit foretrukne skrivegrej, og at det bliver et lille hold med afstand til hinanden som følger af retningslinjerne for smittebegrænsning.

Anne-Marie Donslund har skrevet bøger for unge og for børn siden 2003. I 2019 blev hun kåret som årets litteraturformidler og modtog Blixens formidlerpris. Anne-Marie Donslund er leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland og har tidligere ledet forfatterlinjen og skrivekurser på Vallekilde Højskole. Hun har selv gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur og er cand.mag. i Idéhistorie og Æstetik & Kultur. Skrivekurset koster 125 kroner og man tilmelder sig via KøgeBibliotekernes hjemmeside, koegebib.dk.