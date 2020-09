Skohandler stopper efter 43 år: Nu skal vi have det sjovt!

- Det har været fedt. Forestil dig, at din hobby også er dit arbejde. Jeg tog til mine første messe i Milano i efteråret 1977 - og det har vi gjort to gange hvert år lige siden. I Milano og i Düsseldorf. Det er ddér, jeg har lært noget og suget inspiration til mig. Det er på messerne, du kan se ting, som ikke ligner alt muligt andet, fortæller hun.

Undervejs har hun også haft tid og overskud til at åbne afdelinger af Bistro Modesko i Næstved og i Nykøbing Falster. Begge afdelinger er senere blevet købt og drevet videre af ejere uddannet under Kate Maarups ledelse

Kender vinbønderHun er selv godt i gang med planerne for, hvad der skal ske de kommende år. For Kate Maarup er ikke typen, der hengiver sig til golf og stille dage uden aktivitet. hun har stadig lysten til at drive forretning. om ikke andet så bare for hyggens skyld sammen med sin mand Henning, der gik på pension i sommer fra jobbet som underviser på Køge Handelsgymnasium. Hendes planen er en niche i vinbranchen.