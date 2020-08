Dorte Pedersen var endnu ikke fyldt 18 år, da hun i 1970 blev ansat på CP Kelco som laborantelev.

Sjældent 50 års jubilæum på CP Kelco

Statsministeren hed Hilmar Baunsgaard og landstræneren for det danske landshold i fodbold hed Kurt Nielsen, da Dorte Pedersen blev blev ansat på C.P. Kelco i 1970. Det er således en instuitution, der tirsdag den 1. september bliver fejret for 50 års ansættelse hos CP Kelco, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse:

"Du skal møde Dorte - hun har snart 50 års jubilæum" og "Har du mødt Dorte - hun har snart været her i 50 år" er sætninger, nyansatte ofte hører på CP Kelco.

Dorte er den medarbejder, der har været længst på CP Kelco, og vi starter med begyndelsen dengang for 50 år siden, da Dorte blev laborantelev. Hun fortæller, at hendes far måtte underskrive hendes kontrakt, da hun ikke selv var fyldt 18 år endnu. med en underskrevet kontrakt kunne hun starte som laborantelev på CP Kelco. først et år i praktik i virksomheden, efterfulgt af et halvt års skoleophold og til sidst endnu et år i praktik.

Kunderne inspirerer

Som færdiguddannet har Dorte arbejdet i research & development, som i dag hedder innovation. hun arbejder i sales technical service og underviser kunder i, hvordan de skal anvende produkterne. hun tager også ud til kunderne, både i Danmark og i udlandet, og ser deres anlæg og produktion og giver sparring på hvilke tilretninger, der vil give værdi for kunden.

Hun fortæller, at hun "elsker at være her". "der er måske 10 dage i alt , jeg har syntes det var noget møg".

Hun fortæller også om en virksomhed, der forandrer sig hele tiden, og især de sidste 20 år. det passer meget godt til Dorte, for som hun selv siger, "så må tingene helst ikke blive for kedelige." der skal gerne ske noget, og hun er god til at omsætte sine erfaringer i en ny praksis. hun sætter pris på, at der er stor rummelighed og bevægelsesfrihed som medarbejder og, at der fra ledelsens side er en vilje til at lytte og en anerkendelse af den erfaring, man har bygget op.

Også kollegaerne er højt værdsatte, både dem der har fulgt Dorte længe men også, når der kommer nye, unge kollegaer til. Dorte synes, det er inspirerende og er nysgerrig på det, hun kan lære af dem, og samtidig får hun energi af at hjælpe dem godt i gang ved at øse ud af sin mangeårige erfaring.

Rig på ideer og aktiv

Dorte siger selv, at hun er kedelig. Hun har boet i Strøby Egede hele sit liv, er gift, har to piger med familier og har arbejdet på CP Kelco i 50 år. Kedelig er nu ikke det indtryk, man får. hun er indlevende og har glimt i øjet, mens hun fortæller, at hun godt kan lide at fjolle lidt, og er god til at få ideer til at gøre tingene lidt anderledes, som for eksempel dengang, hvor hun ved en produktpræsentation klædte sig ud og overraskede de udenlandske kunder med en mere levende præsentation end forventet. det er også blevet til flere optrædener f.eks. i julestykke som Fifi Jørgensen.

Dorte har også altid været fysisk aktiv og spillet en masse håndbold bl.a. på et m/k firmahold. i dag spiller hun ikke længere håndbold, men holder sig aktiv på golfbanen.

Nu ser hun frem til den 1. september, hvor virksomheden fejrer hende med en reception.

- Vi har vænnet os til 40 års jubilæer, men nu oplever vi også et 50 års jubilæum. det er meget værdsat, at en medarbejder holder fast i så lang tid, og lader sin viden og personlighed være til gavn for både kunde og kollegaer. vi glæder os til at fejre dorte med manér, udtaler fabriksdirektør Jørn Stryger.