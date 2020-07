Se billedserie Ideen til Borup Bakke opstod i 2018 - nu håber Jan Bergh (tv) og Søren Klostergaard, at andelsboligforeningen snart kan etableres officielt. Foto: Henrik Førby Jensen

Seniorer flytter sammen på toppen af Borup

Ugeavisen Køge - 17. juli 2020

- Vi kommer til at ligge højt i landskabet og vi får en helt fantastisk udsigt, udbryder Jan Bergh.

Han står i spidsen for Stiftelsesforeningen, der netop i disse uger arbejder målrettet for at samle tilstrækkkeligt med andelshavere til endelig etablering af Andelsboligforeningen BorupBakke. Og det haster. Udvikleren af projektet har en købsaftale med den private jordejer og skal foreningen leve op til den aftale, kræves der underskrift efter den stiftende generalforsamling i midten af august måned. Der er 36 anparter til salg og indtil nu har 22 givet købstilsagn.

En spændende tid Jan Bergh håber, at flere melder sig i disse dage og uger, hvor arbejdsgruppen udruller en kampagne med netop det formål.

- Vi står i en spændende tid i projektet. Det skal simpelthen lykkes, for det er et virkelig godt projekt, siger Jan Bergh, der er cand. merc og trods sine 71 år stadig driver sit eget konsulentfirma.

Planen med BorupBakke er at bygge 36 boliger samt et fælleshus på Møllebanken i Borup. Boligerne bygges som ét plans klyngehuse, hvor i alt fordelt på 36 boliger på cirka 119 kvadratmeter bruttoareal fordeles i fire klynger. Hver bolig får en carport på cirka 22 kvadratmer samt et udhus på cirka 15 kvadratmeter. Der er plads i indkørslen til en ekstra bil ved hver bolig og alle boliger placeres, så de så vidt muligt får vestvendt terrasse. Desuden et mindre haveareal. Boligerne udstyres med ét badeværelse med brus samt ét separat toilet med gæstebrus og husene leveres med en standard pakke af klædeskabe samt køkken- og toiletskabe.

- Men ønsker man det, kan man tilkøbe andre løsninger, fortæller Jan Bergh.

Flyt i tide Selv om andelsboligforeningen typisk vil være beboere tæt på pensionsalderen, er andre også meget velkomne, understreger kasserer i Stiftelsesforeningen Søren Klostergaard. Han er pensioneret økonom og har tidligere arbejdet i Finansministeriet.

- Vi ønsker at brede målgruppen ud. Borup Bakke er for alle, hvor børnene for eksempel er fløjet fra reden og man ønsker sig en mindre have, siger han.

Jan Bergh supplerer:

- Jeg har selv et stort hus, men livet må jo godt være andet end at gå og vedligeholde det. Og undersøgelser viser, at man lever længere og bedre, hvis man er del af et fællesskab, siger han.

Fællesskab og privatliv Formanden anderkender, at det for nogle vil være lidt af en omvæltning at bo i et helt nyt andelsfællesskab efter et langt liv i ejerbolig.

- Tanken er at vi får et stort, fælles hus med plads til borde med 72 siddende og aktiviteter. Ideen er, at huset skal være et omdrejningspunkt. Måske skal vi også have et lille mødelokale, hvor man kan mødes om forskellige ting. Fællesskabet skal være rummeligt, så vi også kan være os selv, når der er behov for det, understreger han.

- Ja - det er næsten som at gå tilbage til den oprindelige andelstanke - hvor en gruppe landmænd satte sig sammen om et fælles projekt, griner Søren Klostergaard.

Økonomien Kommende andelshavere skal stille en bankgaranti på 600.000 kroner og den samlede månedlige "husleje" - det vil sige fællesudgifter og gældsafvikling - bliver det første år cirka 8875 kroner.

På den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 vedtog forsamlingen, at indmeldelsesgebyret nu er 15.000 kroner for at sikre likviditet til arbejdet med at stifte andelsboligforeningen. Hvert medlem af Stiftelsesforeningen har ret til at vælge bolig i BorupBakke i den rækkefølge, medlemskabet af Stiftelsesforeningen er tegnet og indmeldelsesgebyret og det månedligt kontingent er betalt.

Stor interesse Arbejdet med stiftelsen ser ud til at bære frugt. Både Søren Klostergaard og Jan Bergh får jævnligt henvendelser fra interesserede seniorer. Undersøgelser viser da også, at interessen for den type boliger er langt, langt større end udbuddet af boliger. På den baggrund er Jan Bergh optimist.

- Det er jeg. en undersøgelse i Politiken viste, at der er op imod én million danskere i målgruppen, men kun cirka 11.000 boliger til rådighed. Vi ved godt, at økonomien kan skræmme nogle væk, men BorupBakke henvender sig jo netop til folk, der typisk har et større hus, de gerne vil sælge, påpeger han.

Indflytning næste år Hvis etableringen af andelsboligforeningen og byggeprojektet undgår forsinkelser, vil de første beboere kunne flytte ind i Borup Bakke i efteråret 2021. Drømmen opstod for to år siden og Jan Bergh og Søren Klostergaard krydser fingre for, at planerne snart omsættes til konkret byggeri.

- Det østrigske firma VTS Building Technologies kommer til at lave skabelonerne til byggeriet. Skabelonernee samles i Østrig og bliver så fragtet til Danmark. Vores rådgiver siger, at de kan etablere fem-seks huse på bare en uge, når fundamentet er på plads. Og byggemodningen har vi, siger formanden.

Man kan læse mere om andelsforeningen BorupBakke på hjemmesiden borupbakke.dk - her finder man også kontaktoplysninger til foreningen.