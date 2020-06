Nu bliver der igen åbnet mulighed for at leje en kano hos VisitKøge.

Sejl en tur på Køge Å

Fra mandag 8. juni bliver det igen muligt at leje en kano og sejle på Køge Å. De tre kanoer, som i et par år har ligget ubrugt i haven bag Det grønne Hus, Vestergade 3, bliver søsat i løbet af den kommede uge til glæde for byens borgere og gæster.

På 1 1/2 times sejlads kan man nå at sejle en god tur ned af Køge Å mod skoven og Køge Ås, mens man nyder synet af byens huse og have langs åen fra "søsiden". Der kan sejles et lille stykke forbi herregården Gammelkjøgegaard, og så må der sejles retur. Tilbage ved Det Grønne Hus igen kan man også nå et smut ned til Køge Inderhavn og kigge på de både, der ligger her. Der må dog ikke sejles ud i selve Køge Havn.