Se de dejlige billeder: Skolelever fejrede friske Ruth

- Det var en rigtig god oplevelse for Ruth og som hun siger: "Det er ok at fylde 100 år, når man har det godt. Og jeg fejler jo næsten ikke noget. Og det gør hun ikke. Hun går sine små ture og kan selv finde tilbage til sit værelse og deltager også i fællesaktiviteter som sang og gymnastik. Desuden har hun en rigtig god kontakt til sin familie - børn, børnebørn, svigerbørn og oldebørn kommer og besøger hende, fortæller teamlederen og fortsætter: