Se billederne: Travl dag til genåbningsfest i Hammershus

Den seneste tid har været præget af det omfattende renoveringsarbejde, mens bagerforretningen har været rykket ud i midlertidige lokaler, men lørdag morgen kunne man altså byde kunderne inden for i de nye, flotte rammer. Indehaver Lars Deleuran forklarer, at man både har skabt bedre plads i bagerforretningen og optimeret indretningen. Desuden har man blandt andet også sat indgangspartiet i stand i forbindelse med den seneste tids arbejde i lokalerne.

Genåbningsfesten tiltrak mange kunder fra morgenstunden - godt hjulpet på vej af de mange gode tilbud, som Hammershus Bageri bød på i dagens anledning. Blandt andet var der et gratis brød til de første 400 kunder. De fik et pain paillasse-brød, som er et af de nye faste brød i sortimentet fremover. Hammershus har således også benyttet anledningen til at gennemføre en række ændringer i det daglige udvalg, hvortil der er fundet plads til flere nye brødtyper.