Se billederne: Sommerforvandling i Borup Kino

Ugeavisen Køge - 19. juli 2020 kl. 06:29 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En komplet ryddet biografsal ser på én gang meget stor og underligt lille ud, og det er dette lidt forunderlige syn, der møder én, når man bevæger sig ind i Borup Kinos gamle sal på Lindevej for tiden.

Både stolerækkerne og gulvet i salen er fjernet, hvilket har blotlagt et underlag af brosten i den helt tomme sal, som til gengæld stadig oplyses af to rækker lamper med gamle eddikeflasker som lampeskærm. Rydningen af salen er et led i et større renoveringsprojekt af biografen, som nærmer sig sin 100 års fødselsdag, og mens publikum kan se frem til nye stole til den forestående efterårssæson, så får eddikeflaskerne lov til at hænge lidt endnu, selv om Maria Brünner forklarer, at de også er på listen over ønsker til forbedringer i den gamle biograf.

- Borup Kino har fungeret som biograf siden 1924, og stolene var fra 1944, så vi syntes, det var tid til en udskiftning af, siger hun med et smil om sommerens projekt, mens hun viser rundt i den meget tomme biografsal.

Lige nu er både de gamle træstole fra cowboyrækkerne og de lidt finere polstrede sæder fra de bagerste rækker skilt ad og opmagasineret i den tidligere bolig ved biografen, som i dag fungerer som opholdsrum og mødelokaler.

Træstolene skal sælges, så der er altså fine muligheder for at biografentusiaster kan sikre sig et stykke lokal nostalgi.

De polstrede sæder skal derimod ikke sælges. De bliver i stedet ompolstret for at blive genanvendt i den renoverede biograf. Talrige små huller fra hæfteklammer i bunden af sæderne vidner om, at langt fra er første gang, de bliver ompolstret, men der er en væsentlig pointe i at genbruge de gamle sæder, fortæller Maria Brünner.

Nyt liv i den gamle biograf Det er nemlig centralt for foreningen bag Borup Kino at bevare atmosfæren i biografen, som sidste år blev brugt som kulisse til DR-optagelser, som skulle illudere en biograf, som den så ud i gamle dage.

- Vi vil skabe nyt liv til det gamle, for det er vigtigt for os at bevare stemningen og atmosfæren i de gamle bygninger, understreger hun.

De nye stole til salen i virkeligheden to år gamle stole fra biografen i Helsingør. De fejler ikke noget, men i Helsingør bliver biografen nu indrettet med de nye biografstole, som kan indstilles til, at gæsterne nærmest ligger ned i dem.

Det er ikke et tema i Borup Kino, for stole af den type ville ganske enkelt ikke give plads til et ret stort publikum i den lille sal. Renoveringen betyder alligevel en reduktion i kapaciteten. Der var plads til 150 gæster før, men fremover begrænses kapaciteten til 100 personer i salen, hvor publikum til gengæld kan se frem til at sidde mere komfortabelt i bløde stole med kopholdere og med væsentligt mere benplads end tidligere - 60 i de nyindkøbte sæder og 40 i de nypolstrede sæder.

Renoveringen betyder også, at det er slut med at sidde og fryse lidt i salen på en kølig vinterdag. Gulvet var uden isolering, men også det bliver der nu gjort noget ved, så biografens tæppesamling er pakket væk sammen med de gamle stole. Endelig får hele salen også en tur med malerpenslen som led i renoveringen.

Åbner i september Borup Kino var privatejet indtil for snart ni år siden. I dag er den hyggelige biograf 100 procent foreningsdrevet med omkring 50 frivillige bag driften af biografen.

Foreningen bag Borup Kino gik i gang med renoveringen for en måneds tid siden. Budgettet er omkring 400.000 kroner, og projektet finansieret med hjælp fra både fonde og Køge Kommune.

Formand Maria Brünner forventer at man vil kunne genåbne biografen i løbet af september, men en nærmere plan for genåbningen afventer både fremdriften i renoveringen og et nærmere overblik over mulighederne for at sammensætte et efterårsprogram på filmfronten i en tid, hvor filmpremiererne rykkes i ét væk som følge af coronakrisen.

- Vi har selvfølgelig en plan om at markere genåbningen. Vi ved endnu ikke, hvordan og hvornår, men festligt - det bliver det, griner Maria Brünner.

Det eneste arrangement, der er programsat indtil videre, er julekoncerten med sangeringen Simone, der blandt andet er kendt fra flere deltagelser det danske Melodi Grand Prix. Den finder sted 14. december. Billetsalget er endnu ikke begyndt.