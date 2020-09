Se billederne: Nyt forsamlingshus åbner i coronaens skygge

- Vi eksporterer i dag til 24-25 lande og der er lang vej til vores kistebund. Det skal nok gå. Vi lever ikke længere af Køge, men hjertet er i Køge. Vi har en sjov historie, som vi gerne vil fortsætte med at fortælle uden at være nødt til at flytte rundt på produktionen. Og med 15.000 årlige gæster var vi simpelthen vokset ud af bygningen, forklarer Michael Poulsen om baggrunden for, at bryggeriet for fire år siden indledte samarbejdet med Køge Kyst om opførelsen af Pakhuset. Langs væggene på første sal er klassisk danske designstole fra firmaet Takt opstablet og på begge etager venter gulv-til-loft reoler lavet af birkefiner bare på at blive fyldt op med produkter og relikvier, der kan være med til at fortælle bryggeriet og byens historie. Målgruppen er et voksent publikum, der ikke kommer for at drikke sig en kæp i øret, men for at få en smagsoplevelse. Eller for at motionere eller blive klogere på et emne. Braunsteins publikumsorienterede aktiviteter passer som hånd i handske til Køge Kysts kultur- og bylivsstrategi, har bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller udtalt.