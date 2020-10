Se billederne: Lyserød Lørdag nærmer sig sidste års rekord

Coronasituationen nødvendiggjorde en del ændringer, således at der i år for eksempel ikke var mulighed for at køre en tur i en flot amerikanerbil, lige som der i år heller ikke blev danset lindyhop, og den traditionelle lyserøde frokost var også aflyst. Men trods omstændighederne lykkedes det lokalformand Guri Bøtting og de øvrige frivillige at stable et flot arrangement på benene, og de mødte som altid stor opbakning til arrangementet, som støtter kampen mod brystkræft.