Se billedserie Lauren Sajewich og resten af HB Køge-holdet sendte BSF hjem med et 4-0 nederlag i søndags og topper kvalifikationen til den bedste række. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: HB Køge i magtdemonstration på hjemmebane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: HB Køge i magtdemonstration på hjemmebane

Ugeavisen Køge - 15. juni 2020 kl. 11:16 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et talstærkt publikum på omkring 300 mennesker på Capelli Sport Stadion fik en ren opvisning i søndags, da HB Køges kvinder vandt stensikkert med 4-0 over BSF i kvalifikationen til Gjensidige Ligaen.

Dermed topper holdet fortsat kvalifikationen sammen med AaB efter to sejre i to kampe, og træner Peer Lisdorf er da også yderst tilfreds med indsatsen i de første kampe efter den lange coronapause.

- Jeg synes, vi har set overbevisende ud i begge kampe. Vi vidste godt, at vi havde et godt hold, men jeg var alligevel spændt på at se, hvor vi stod efter den lange pause, siger han og fremhæver, at man også inden coronapausen var i god form. HB Køge spillede blandt andet en rigtig god træningskamp, da man vandt 4-1 over FC Nordsjælland første på foråret.

Siden er der kommet en række nye spillere til klubben, som altså har gjort en positiv forskel fra start.

- De nye spillere er faldet godt til, og nu har vi en trup med en god blanding af unge og spillere, der er lidt mere op i årene, siger Peer Lisdorf.

Skal have armene ned HB Køge mangler nu opgør mod Odense Q, B93 og til sidst AaB. Aalborgenserne har også vundet sine to første kampe, så det kunne ligne en "finale" mod dem i sidste runde hjemme på Capelli Sport Stadion, men den tankegang får Peer Lisdorf til at løfte en advarende pegefinger.

- Det er et godt, gammelt princip at tage en kamp ad gangen, så min opgave er nu at sikre, at vi får armene ned og holder fokus på den næste kamp, understreger han.

Den næste kamp venter allerede onsdag aften i denne uge, når HB Køge på udebane møder Odense Q, og her venter Peer Lisdorf en vanskelig kamp mod et hold, der også er ubesejret i de to første kampe.

- Vi har haft bolden meget i vores to første kampe, og jeg tror, at vi bliver mere presset i de kommende kampe, siger HB Køge-træneren, der glæder sig over opbakningen til holdet.

- Der var 300 tilskuere til den første hjemmekamp, og jeg håber virkelig, at vi kan få fuldt hus med de tilladte 500 mennesker til den sidste kamp mod AaB, siger Peer Lisdorf.

HB Køge har kun to hjemmekampe i den forkortede turnering. Efter onsdagens kamp venter næste opgave allerede på lørdag 20. juni klokken 14 ude mod B93, inden man altså runder kvalifikationen af på hjemmebane mod AaB søndag 28. juni klokken 14.