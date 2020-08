Se alle billederne: Nu kan brugerne rykke ind i Spar Nord Arena Køge

Se billedserie Halinspektør Kim Petersen (tv.) og formand Kai Jensen (th.) ser frem til at kunne byde inden for i Spar Nord Arena Køge fra begyndelsen af næste uge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugeavisen Køge - 04. august 2020 kl. 18:07 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et langt tilløb står Køges nye hal, Spar Nord Arena Køge, nu klar til brug. Håndværkerne er i disse dage i gang med den sidste finpudsning, inden håndboldspillerne fra Køge Håndbold på mandag bliver de første til at tage de flotte nye faciliteter i brug.

Første spadestik til den nye hal blev taget i marts 2018, og lidt forsinket efter et par betragtelige bump på vejen i form af blandt andet konkursen hos Dansk Halbyggeri og coronakrisen står den altså nu klar til at rumme en lang række idrætsforeningers aktiviteter. Udover håndboldspillerne vil den nye hal også danne ramme om aktiviteter i Team Køge Volley, Køge Tennis Klub, Køge Atletik, Køge Bugt Basketball Klub, Køge Bueskyttelaug og en række andre lokale foreninger.

Den nye hal er bygget sammen med de to eksisterende Køgehaller, som i øvrigt begge har fået nyt gulv i forbindelse med byggeriet, og til sammen danner de et stort halkompleks, som fremover udvider mulighederne betragteligt for afvikling af arrangementer. Hallens tribuner har plads til 1150 siddende tilskuere, og hallens restaurant har plads til 250 spisende gæster.

- De nye rammer giver os en lang række muligheder, som vi ikke har haft før. Vi vil blandt andet kunne være vært for basketlandskampe, volleylandskampe og Davis Cup-kampe i tennis, forklarer halinspektør Kim Petersen.

Dertil kommer muligheden for at rumme konferencer, større messer samt koncerter med et betragteligt større antal gæster end Teaterbygningen kan klare.

Slut med at være underdog

Den nye hal er opført i to plan. I stueetagen ligger restauranten og en række loungeområder, mens der på førstesalen blandt andet er mødelokaler, og der er mulighed for at lukke områder af, så der er mulighed for at rumme flere arrangementer samtidig.

Med byggeriet af den nye Spar Nord Arena holder man i øvrigt stilen med store byggerier hver 30. år, som formand Kai jensen bemærker. Den første Køgehal blev indviet i september 1961. Hal 2 blev indviet i 1990, og nu - 30 år efter - kan man altså nu tage Hal 3 i brug til glæde for de mange foreninger, som længe har kaldt på mere halplads. Ibrugtagelsen af den nye hal betyder i øvrigt samtidig, at den oppustelige hal ved Køgehallerne inden længe bliver fjernet.

Kulturudvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) glæder sig over de nye rammer til det lokale idrætsliv:

- Køge har været underdog på halområdet i mange år - nu har vi endelig fået noget, der kan måle sig med det, de har andre steder. Stor cadeau til Spar Nord, som vi ser mange steder i det lokale kulturliv, siger han med henvisning til Spar Nord Køge Bugts væsentlige rolle i arbejdet på at etablere den nye hal.

- Vi er utrolig stolte af at være en del af dette projekt. Jeg håber, at mange får glæde af det flotte og unikke slutprodukt, vi ser nu, siger erhvervskundechef Kim Stenstrøm fra Spar Nord.

Den formelle indvielse af Spar Nord Arena Køge er endnu ikke endelig fastlagt - den finder sted enten i slutningen af august eller i september.