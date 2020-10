Se alle billederne: Iskunst på Kulturtorvet

Det var lidt af et tilløbsstykke, da Køge Handel og Strædet Køge inviterede alle børn til at forme deres helt egen skulptur af is på Kulturtorvet torsdag eftermiddag.

Vejret var perfekt med høj sol og lave temperaturer til den hyggelige gratis aktivitet i efterårsferien, og hvis børnene lige skulle have en pause fra isblokkene, så var der fine muligheder for i stedet at løbe en en tur i halm-labyrinten, som også pryder Kulturtorvet for tiden.