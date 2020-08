Lissie Kirk (S), formand for byrådets social- og arbejdsmarkedsudvalg, glæder sig over forlængelsen af samarbejdet med KLAPjob. - Det er en god og meget skånsom indgang til beskæftigelse, siger hun om det frivillige tilbud. Foto: Kenn Thomsen

Samarbejde giver kortere vej til fleks- og skånejob i Køge Kommune

Ugeavisen Køge - 10. august 2020

Mennesker med kognitive handicaps i Køge Kommune har også fremover gode muligheder for finde den helt rigtige plads på arbejdsmarkedet. Køge Kommune og KLAPjob, der er en indsats under foreningen LEV og arbejder med skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre vanskeligheder, har således i denne uge forlænget sit samarbejde med en ny samarbejdsaftale om at skabe bedre muligheder for beskæftigelse til målgruppen.

Køge Kommune er dermed også fremover en af de 23 kommuner i Danmark, der er med i KLAPjob-samarbejdet, og formand for byrådets social- og arbejdsmarkedsudvalg Lissie Kirk (S) ser gode muligheder for alle parter i forlængelsen af samarbejdet.

- Vi er glade for samarbejdet, som giver en god og meget skånsom indgang til beskæftigelse. Det hænger også godt sammen med vores beskæftigelsesplan, hvor det er et erklæret mål at få flere handicappede til at blive tilknyttet arbejdsmarkedet, hvilket også er et mål for både Handicaprådet og Arbejdsmarkedsrådet i Køge Kommune, siger Lissie Kirk.

Ifølge Køge Kommune er det et ønske hos en række førtidspensionister, at man gerne vil bevare eller genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet, men det kan være vanskeligt selv at finde det job, der lige passer til en kompetencer og interesser.

- Det kan være indgangen til et fællesskab, hvor man betyder noget, og hvor det ikke er ligegyldigt, om man er der eller ej. Det betyder noget, at have noget at stå op til, siger Lissie Kirk, der understreger, at der er tale om et frivilligt tilbud.

Bjørn Burkal, der er ambassadør for KLAPjob og i øvrigt selv har et KLAPjob i Rema 1000, forklarer, at 46 mennesker i Køge Kommune allerede er blevet hjulpet i job gennem KLAPjob, som på landsplan hvert år hjælper flere end 600 førtidspensionister med kognitive handicap i job.

KLAPjob har aftaler med en lang række virksomheder og forklarer, at et jobforløb starter med en måneds ulønnet praktik, hvor det afklares, om matchet mellem virksomhed og medarbejder er godt, samt hvilke opgaver og hvor mange timer vedkommende kan klare.

Se mere om mulighederne på klapjob.dk.