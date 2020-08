Stig Møller & Peter Ingemann Trio giver gratis koncert i Hugo?s Gård for at markere starten på efterårssæsonen i Musikforeningen Bygningen. Foto: Sven Levandowsky

Sæsonen åbner med gratis koncert

I år er det Stig Møller & Peter Ingemann Trio, der har fået æren af at åbne efterårssæsonen for Bygningen. Det sker lørdag 15. august klokken 12.

Musikforeningens frivillige og bestyrelse vil alle være til stede ved arrangementet - både for at tegne nye medlemmer til foreningen og for at fortælle om alle efterårets koncerter. På dagen tilbydes medlemskab for resten af 2020 til 50 kroner, og ved indmeldelse deltager alle i konkurrencen om at vinde en billet til alle koncerter og stand up-shows resten af året.