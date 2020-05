Se billedserie Man kunne fornemme en svag duft af håndsprit ved Leif Jørgensens guld og sølv i Nørregade - det holdt nu ikke kunderne væk. Foto: Jens Wollsen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDERNE Solskin og fyldte gader Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDERNE Solskin og fyldte gader

Ugeavisen Køge - 25. maj 2020 kl. 11:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Timingen kunne ikke have været bedre: Da solen for en sjælden gangs skyld viste sig fra sin gavemilde side i en ellers regnfyldt maj måned faldt solstrålerne på en fredag, hvor Køges butikker rykkede ud på gaden for sammen at skabe en hyggelig handelsdag.

Og køgenserne var mere end ivrige for igen at kunne ose sammen mede venner og familie. Efter Grundlosvdag torsdag havde mange taget sig en ekstra fridag og defilerede med et lille smil rundt i gaderne og holdt - for de flestes vedkommende - en passende sikkerhedsafstand til de andre handlende, ligesom nogle også forsynede sig med håndsprit ved stationer i Vestergade og Strædet.

Her var også formand for Connect Køge Allan Munck på gaden sammen med sin dreng.

- Vi er lige ud for at købe noget fiskegrej - vi skal ud for at fange hornfisk. Det er dejligt at se, at byen åbner op igen, sagde han i forbifarten.

En af de butikker, der samlede små køer udenfor var Gerd Nodins nyeste pop up butik i Brogade. Her lukkede personalet maksimalt 15 kunder ind ad gangen, men en del mere havde åbenbart interesse for mærkevaretøj til billige penge.

Andre tog det helt roligt og slappede af med en kold øl ved de fyldte cafeborde på Torvet eller i Vestergade, hvor Niels Bo Hermansen og Marianne Jeppesen fik sig en drink hos Vin-O.

- Det er sådan en dag, hvor man skulle have besøg og vise Køge frem. Det er jo helt sydlandsk, mente Marianne Jeppesen.