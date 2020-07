Bandet Jumpin' Jacks stod for musikalsk underholdning til Rosé Rosé-dagene. Foto: Martin Rasmussen

Rosé Rosé-dage kan blive en fast tradition i Køge

De tre blomsterhandlere, Da Capo & Co., Binderiet i Vestergade og Frk Aamann, stod bag de mange blomstrende dekorationer, som kunne ses fredag, lørdag og søndag, og som blev flittigt fotograferet og brugt som baggrund for et utal af selfies.