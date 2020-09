Se billedserie Uffe Lorenzen har netop udgivet sit tredje soloalbum og giver koncert på Tapperiet.

Rockstjerne til Køge med nyt album i rygsækken

Ugeavisen Køge - 23. september 2020

Balancen mellem lys og mørke og indre og ydre virkelighed er gennemgående temaer på Uffe Lorenzens tredje soloalbum "Magisk Realisme", der udkom fredag den 11. september til stor lovprisning i de landsdækkende medier. Fredag den 2. oktober giver Lorenzen koncert på Tapperiet.

"Han står i døråbningen til samfundet, ryster lidt på hovedet og giver lyd til dem, der lider i udkantens stilhed og heller ikke passer ind. Og selv om Uffe Lorenzen synger om storbyens hvileløse vandresjæle, lyder han som en, der musikalsk har fundet hjem", mener Politikens anmelder og giver albummet fem hjerter.

Den karakteristik kan sangeren og poeten nu ikke helt godtage.

- Politiken vil så gerne have, at jeg synger om storbyens skæve eksistenser, men sangene handler altså om mig. Jeg har det sådan, at jeg kun har én sang som jeg så kan arbejde på at forfine. Det handler om, hvordan det er at være mig, forklarer Uffe Lorenzen.

Et simpelt album

Han kan godt genkende en oplevelse af, at Magisk Realisme musikalsk lyder som en mellemting mellem garagerockbandet Baby Woodrose og syrerockbandet Spids Nøgenhat. Begge konstellationer, hvor Lorenzen optræder som forsanger og guitarist. Målet har denne gang været at skrælle syrede specialeffekter fra for at nå ind til sangenes kerne. En oplevelse af albummet som "lyttevenlig", fremkalder et grin i telefonen.

- Vi har prøvet at gøre det så simpelt som muligt. Det har været vores udgangspunkt. Det gør det måske mere lyttevenligt, men det er ikke noget, jeg har tænkt over, siger Uffe Lorenzen.

Han har i årtier været en etableret og anerkendt musiker, men har endnu det helt store, folkelige gennembrud til gode. Faktisk byder opskriften til de helt store kontrakter, rigdom og berømmelse byder ham til en vis grad imod.

- Jeg ved jo godt, at der i moderne popmusik kun findes tre følelser: Forelskelse, forsmåelse og liderlighed. Jeg skal ramme én af de tre følelser, hvis jeg skal nå ud til et bredere publikum - men jeg prøver at gøre det på en lidt mere nuanceret måde, forklarer solisten.

Hjemløs solist

På Magisk Realisme spiller han selv alle instrumenter og når han - om coronakrisen vil - fredag den 2. oktober klokken 21 indtager Tapperiet med sit lyse troldmandsskæg, er det også som solist. Sådan har det været lige siden han for fem år siden tog sin guitar på ryggen og drog med offentlig transport på "Klippekort Turné". Konceptet fungerede så godt, at han fik råd til at sige sit job som bartender op og Baby Woodrose og Spids Nøgenhat blev sat på pause på ubestemt tid.

Teksterne på Magisk Realisme bærer præg af en rastløs tilværelse og hjemløshed i sommeren og efteråret 2019. Et par uger på en lånt sofa hér - et par uger i et lånt værelse dér. Albummet er skrevet i syv forskellige lejligheder, oplyser pladecoveret. Som tidligere i karrieren anerkender han på albummet arv og gæld til 1970-ernes danske musikscene. Fra Tornerose - oprindeligt indspillet af Trille i 1973 - til Gasolins klassikere. Caminoen giver eksempelvis klare associationer til sange som Se Din By Fra Tårnets Top og Langebro. Lorenzen vandrer gennem København og slukker tørsten på brune værtshuse. Stemningen skifter fra melankoli og eftertænksomhed til lysstrejf af poesi og en tro på, at det hele nok skal gå.

- Fra sommeren handlede 2019 om at få året til at gå, for jeg havde udsigt til at kunne fremleje en lejlighed fra juletid. På pladen bliver der da også gået en del, konstaterer Uffe Lorenzen.

Lys og mørke

Magisk Realisme bærer præg af omstændigheder, hvor ydre og indre virkelighed mødes i et samlet udtryk. Heraf albumtitlen.

- Jeg ser det som en form for dualisme eller balance. Der er den konsensus virkelighed, som vi kan blive enige om findes - og så er der min indre virkelighed, forklarer Uffe Lorenzen.

I sangen Efterår forener han "Lysets digter" Jens August Schade og mørkets poet Michael Strunge ligesom Kim Larsen forenede mand og kvinde i Carl Erik Soya og Karen Blixens skikkelser på Kloden drejer stille rundt.

- Lige præcis. Jeg havde en tekst, hvor jeg skulle rime på "ade" og jeg gik ind i et antikvariat for at finde inspiration. Og fandt en digtsamling af Jens August Schade. Jeg bruger et tekstmæssigt greb, så jeg ved, hvad folk tænker. Det giver uendelig frihed til at skrive om hvadsomhelst. Men jeg skriver stadig om mig selv. Min karriere har været én lang kamp med virkeligheden, hvor jeg også har spændt ben for mig selv. Denne gang har jeg så prøvet på at lade være med at spænde ben. siger Uffe Lorenzen.

På grund af corona restriktioner sælges der kun 100 billetter til koncerten, som afvikles som sid-ned koncert. Billetter til koncerten kan købes via Tapperiets hjemmeside.