Ragnarok i Køge er Danmarks bedste escape room

Ugeavisen Køge - 07. oktober 2020 kl. 06:11 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Stoltheden og glæden lyser ud af grundlægger Palle Rasmussen, mens han fortæller om den seneste succeshistorie for firmaet Riddle House: Efter bare to et halvt år er virksomhedens spillerum på Astersvej i Køge - Ragnarok - kåret som Danmarks Bedste Escape Room af det uafhængige medie Escapades.

Spillet er lavet med inspiration fra Ringborg i samarbejde med Køge Museum med stor vægt på autencitet. Opgaven er at undgå det totale kaos:

"Scenen er sat i Valhal. Loke har stjålet og Gemt Mjølner, thors Hammer. Jætterne marcherer frem mod Asgård. Guderne er magtesløse. Om en time begynder Ragnarok. kan I nå at forhindre det?", lyder opgaven i det spændende spil, som nu altså har fået den officielle betegnelse som Danmarks bedste.

Eksplosiv vækst

Den fornemme anerkendelse fra Escapades kommer i en periode, hvor Riddle House gennemgår en eksplosiv vækst: For bare tre måneder siden havde virksomheden tre spillerum i Køge, men har nu opkøbt den nærmeste konkurrent Brain Game og råder i dag over hele ti spillerum.

- Vi har nu 35 ansatte og vi må sige, at vi ikke kan gøre meget mere for væksten og beskæftigelsen i Køge. Folk spørger os, hvorfor vi er så populære - det skyldes simpelthen, at vi er omhyggelige. Vi går sindssygt højt op i alle de effekter, der giver folk den helt rigtige oplevelse. Det gælder lys, lyd og video, fortæller Palle Rasmussen.

Stærke gys

På Køge Museum er spillerummet Dannebroge meget populært. Stort set alle tider til spillet er reserveret i efterårsferien, hvor mange venner og familier kan glæde sig til nogle hyggelige timer med at løse husets gåder.

Effekterne er ind imellem endog meget virkningsfulde, fortæller Palle Rasmussen. Med opkøbet af konkurrenten har Riddle House nu spillerum i på Astesvej og Køge Museum i Køge, tre spillerum i Roskilde samt fem spillerum i København. Blandt andet på Gotherssgade, hvor et spil skiller sig ud fra de øvrige.

- "The Ring" er det eneste spil i Danmark med en levende skuespiller i rummet. Selvom vi siger det til folk på forhånd, bliver de meget forskrækkede. Vi bliver nødt til at sige, at vi ikke lukker gravide og folk med hjerteproblemer ind i rummet. Vi har voksne mænd, der græder og på vores første dag i fredags havde vi en gruppe kvinder, der simpelthen kiggede ind i kameraet og tiggede og bad om at blive lukket ud, siger den succesfulde iværksætter.

Mens mange andre virksomheder er hårdt ramt af coronkrisen, forholder det sig anderledes for Riddle House. Kunderne strømmer til og tør godt spille sammen med de nærmeste venner og familie, som de i forvejen har en tæt kontakt til.

Lille corona-bump

Kun i forhold til virksomheder mærker Riddle House en nedgang i bookinger på grund af covid19.

- Vi har fire sælgere, der tager ud til virksomheder og spiller med de ansatte virtuelt. Dér kan vi mærke krisen, men det er nu helt naturligt, for vi går benhårdt efter virksomheder med mere end 50 ansatte, forklarer Palle Rasmussen.

Det er dog et lille bump på vejen for virksomheden, der båder vokser og kan smykke sig med stor faglig anerkendelse og ikke mindst udbredt stærke anbefalinger fra kunder.

- Vi har netop passeret 100 anmeldelser på Trustpilot - 96 gav os fem stjerner og fire gav fire stjerner. Det er jo sådan noget, vi er rigtig glade for. Vi kan jo ikke styre Trustpilot og én ud af fem bookinger kommer via personlige anbefalinger, siger en glad og tilfreds grundlægger.