Prostatafodbold starter afdeling op i Køge

I et unikt samarbejde mellem Køge Boldklub, Prostatakræftforeningen Propa, Køge- og Stevns Kommuner og DBU Sjælland startes nu FC Prostatafodbold op i Køge.

Ideen er, at mænd, der er ramt af prostatakræft, kan få motion og få styrket deres muskler og knogler. Det gælder også for andre der trænger til at røre sig og få styrket muskler og knogler.