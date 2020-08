Se billedserie Murermester Jimmy Jacobsen (th.) og salgschef Carsten Furman fra Bjarne Nielsen Biler står klar med aktiviteter og konkurrencer på Torvet lørdag 12. september. Foto: //TT-Film

Send til din ven. X Artiklen: Prisregn over lokalt murerfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prisregn over lokalt murerfirma

Ugeavisen Køge - 27. august 2020 kl. 10:41 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Bygger på tillid og kvalitet' står der på Murermester Jimmy Jacobsens visitkort, og noget tyder på, at sloganet rammer plet hos kunderne, for det lokale murerfirma er blevet kåret til Årets murerfirma i Danmark to år i træk i "Anmeld Håndværker"-ordningens prisuddeling, der baserer sig på anmeldelser fra kunderne.

Murermester Jimmy Jacobsen har vundet i kategorien over 10 medarbejdere, og dertil kommer i øvrigt tre gazellepriser fra 2017, 2018 og 2019, så der er godt fyldt op på pokalhylden hos firmaet på Unionsvej i det nordlige Køge.

Jimmy Jacobsen mener, at firmaets stærke fokus på arbejdsmiljø og -glæde er stærkt medvirkende til de mange glade kunder.

- Svendene har selv været med til at udvikle rammerne for, hvordan det skal være at arbejde her, og jeg vil vove den påstand, at vi har et af de bedste arbejdsmiljøer i branchen. Mange murerfirmaer er meget topstyrede, men folk får lov til at tage selvstændigt ansvar her, og det giver både arbejdsglæde og sammenhold blandt medarbejderne, siger han.

Medarbejdernes input er samlet i en række retningslinjer under fællesbetegnelsen "Rigtig Mental Indstilling", som sætter kursen for hverdagen i virksomheden, der i dag beskæftiger 21 medarbejdere og i øvrigt godt kunne bruge flere hænder, da man løber stærkt og har gjort det længe.

Møder og hygge

Det gode arbejdsmiljø i Køgefirmaet bliver blandt andet indrammet af faste medarbejdermøder hver måned med blandt andet kåring af månedens medarbejder, og hvor man desuden fejrer jubilæer og uddeler årsgaver. En gang om måneden mødes man også til fredagshygge, hvor der bliver tændt op i grillen uden for den fælles opholdsstue i firmaet.

Og selv om priserne altså er væltet ind de seneste år, så er der plads til flere på pokalhylden.

- Nu har vi trykket hinanden i hånden og aftalt, at vi skal have den igen næste gang, griner Jimmy Jacobsen med henvisning til, at man nu går efter et hattrick som Årets Murerfirma i Danmark næste år.

Man kan i øvrigt møde Murermester Jimmy Jacobsen på Torvet lørdag 12. september klokken 10-14, hvor firmaet laver en række aktiviteter sammen med Bjarne Nielsen Biler, som er fast leverandør af biler til murerfirmaet.

Her vil være en række konkurrencer, og blandt præmierne er, at man kan vinde en murersvend for en dag samt en 100 procent klargøring af sin bil.

- Overskuddet går til Julehjælpen i Køge. Vi donerer op til 15.000 kroner til det gode formål. Det svarer til julehjælp til 15 lokale familier, fortæller Jimmy Jacobsen.

Desuden er der et godt tilbud til kunderne.

- Alle der efterfølgende booker en opgave hos os får fem procent rabat. Opgaven skal bookes inden 31. december og udføres i første kvartal 2021, tilføjer murermesteren.