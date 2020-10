Se billedserie Jon Lange er glad for, at familien for to et halvt år siden valgte at bosætte sig i Køge. Foto: Henrik Førby Jensen

"Prins John" fandt familielykken i Køge

Ugeavisen Køge - 08. oktober 2020 kl. 06:12 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Han kommer oprindeligt fra Midtsjælland, men havde egentlig troet, at han skulle bo resten af livet i København. Sådan skulle det dog ikke gå for den landskendte skuespiller Jon Lei Yde Lange. Sammen med sin kone - den kendte blogger og influencer Mette Marie Lei Yde Lange - valgte han for to et halvt år siden at flytte til Køge. Et valg som familien ikke har fortrudt. Tværtimod.

- Du kan godt skrive, at jeg er en lykkelig familiefar. Jeg troede, at jeg altid skulle bo på stenbroen, men kunne jo godt se, at det ikke rigtig gik med vores små børn. Børn skal have noget grønt, mener Jon Lange.

Kultur i Køge Løsningen fandt familien i februar 2018 efter en del research. Køge kunne tilbyde familien de rette omgivelser og et hus til den rette pris.

- Vi tog en passer rundt om København og sagde; "Vi har råd til at bo uden for den cirkel". Jeg har noget med, at jeg gerne vil bo ved kysten og da vi havde besøgt Køge og blandt andet været til torvedag, kiggede vi ikke videre. Køge har noget kultur og en kulturarv. Det passer godt til os. Vi har fundet et dejligt hus på hjørnet af to blinde veje. Det er helt perfekt. Vores børn leger med alle de andre børn på vejen og deres selvtillid vokser hele tiden, fortæller skuespilleren med et stort smil.

Rutineret far Torsdag den 15. oktober spiller han hele otte roller, når Folketeatret har premiere på familieforestillingen Robin Hood. Og for første gange skal hans to seks et halvt år gamle tvillinger opleve rutinerede deres far på scenen.

Jon Lange blev uddannet fra skuespillerskolen i Odense i 2011, men fik allerede sin debut på det store lærred i filmen Midsommer i 2003. Siden da har publikum blandt andet oplevet ham i roller i film som Kollegiet, Alle for én, Broderskab, Drengetur, filmen om det danske fodboldlandsholds EM-triumf Sommeren ´92 samt serier som Mercur og snart Sygeplejerskeskolen.

Robin Hood for familien Dertil et hav af roller på teatret i Odense i København, hvor næste premiere på Folketeatret står lige for døren. En livlig og humoristisk version af den kendte fortælling om Robin Hood og hans bande, som huserer i Sherwoodskoven og stjæler fra de rige for at give til de fattige.

Her er der både eventyr, romantik, slåskampe og en ærlig harme over social ulighed på spil. Mange af de elskede figurer og scener er med: Den ikke helt så fromme Broder Tuck, den stærke Lille John, der er mester i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, som aldrig har held med at fange Robin, den grådige Prins John, som misbruger sit job som vikar for sin bror, Kong Richard og ikke mindst Lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en bueskydningskonkurrence. Ikke alt er dog ved det gamle - kvinderne omkring denne kække bande af mænd slår fra sig mindst lige så godt som mændene.

Spiller otte roller Prøverne til forestillingen går helt som planlagt under hensyn til restriktioner og coronarutiner. Jon Lange ser frem til premieren på forestillingen, der for hans vedkommende byder på mange kostumeskift.

- Teatret ringede til mig og spurgte, om jeg ville spille den onde Prins John. Det ville jeg gerne. Da jeg så kom ind på teatret, viste det sig, at jeg skal spille otte roller. Blandt andet Robin Hoods mor, en fægtemester og den onde Prins John. Der er tusind måder at gå til en teaterforestilling på. Det her er en meget uformel måde, hvor vi også henvender os direkte til publikum uden at kræve for meget af dem. De kommer ikke op på scenen, men forhåbentlig oplever de, at de er en del af forestillingen, forklarer skuespilleren.

Sjovt og givende job Teatret har været en passion for Jon lange lige siden han stod på de skrå brædder første gang i folkeskolen. Som professionel skuespiller nyder han stadig at opleve arbejdet som en leg i samarbejde med gode og kreative kolleger. På Folketeateret under ledelse af den inspirerende norske instruktør Frede Gulbrandsen.

- Han er fuld af gak og løjer og er 2000 liter positiv energi. Jeg laver noget, som jeg synes er sjovt. Jeg bliver udfordret og udvikler mig som menneske. Det er den egoistiske del af del. Og så giver vi noget til folk. Det er jo en underholdningsindustri og forhåbentlig skal folk ind og grine rigtig meget under forestillingen, siger Jon lange.

Forestillingen Robin Hood spiller på Folketeatret fra torsdag den 15. oktober til onsdag den 2. december.

Billetsalg på teatrets hjemmeside.