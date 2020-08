Se billedserie To år efter opløsningen af Page Four er Jonas Eilskov klar singlen Gamble.

Popstjerne går solo

Ugeavisen Køge - 01. august 2020 kl. 06:48 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udgivelse Han er opvokset i Lille Skensved og har stået på Køge Festuges store scene som en del af det succesfulde boyband Page Four. Nu står han på egne ben og udgiver musik i eget navn.

Tre år efter opløsningen af boybandet er Jonas Eilskov klar med sin første single "Gamble" - singlen er netop udgivet på diverse streamingtjenester.

En hård landing

Jonas Eilskov har siden Page Fours splittelse ikke signet med noget pladeselskab. Opløsningen fik ham til at famle blinde og panisk forsøge at overtale pladeselskaberne. Uden resultat. En hård landing efter de succesfulde år som tiljublet teenageidol.

- Der var ikke nogen af de pladeselskaber jeg kontaktede der var interesseret i at signe eller bare hjælpe mig. Ikke engang det pladeselskab jeg var signet hos i fire år med Page Four. Men jeg ved godt at musikbranchen rykker hurtigt og at alle skal bevise sig selv konstant. Derfor udover at være en følelsesmæssig øjenåbner, så har det også været en kompetencemæssig udvikling for mig, siger han.

Lærerig rutsjebane

Jonas Eilskov blandt brugt tiden efter Page Four til at reflektere over de erfaringer og oplevelser som musikbranchen har givet. Bandet opnåede blandt andet en førsteplads på den danske iTunes, en tredjeplads på Spotify top 100 Denmark og en placering på Europe Official Top 100. Derudover ligeledes hans optrædener på diverse venues som Køge Festuge, Tivoli plænen, Boksen i Herning og festivaler som Smukfest og Ringsted Festival.

- Du knækker ikke koden til livet bare, fordi du oplever succes. Det troede jeg, mens det hele bare kørte derudaf. I dag ved jeg, at fordi du oplever succes ét sted, så betyder det ikke, at du er succesfuld i resten af livet eller i alle aspekter. Page Four opfyldte en masse af mine drømme, men den følelsesmæssige og musikmæssige rutsjebanetur, der fulgte efter opløsningen, har til gengæld formet mig som menneske. I dag ved jeg, hvem jeg er musikalsk. Jeg ved, hvad jeg vil - og det er jeg villig til at satse alt for. Villig til at gamble for det - uden at lave selvmål, griner den 24-årige Jonas Eilskov.

Køge i hjertet

I drengeårene gik Jonas Eilskov på Køge Musikskole og Køge festuge har haft en stor betydning for han oplevelse og forståelse af musik og oplevelsen af live koncerter.

- Jamen altså Køge Festuge var simpelthen mit "drug". På et tidspunkt havde jeg mit ben i gibs på grund af en fodboldskade, men jeg skulle simpelthen til Køge Festuge, så jeg gik rundt på krykker. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har set Infernal og det var ret specielt senere at dele scene med dem og stå backstage og se alle Lene Rafns kostumeskift. Køge betyder rigtig meget og det var en helt surrealistisk oplevelse at stå på scenen ved Køge Festuge. Nu bor jeg på Teglholmen i København som også minder mig lidt om Køge, griner Jonas Eilskov.

En dansk nerve

Hans nye single "Gamble" er skrevet på dansk og det er der en enkel forklaring på.

- Det er ikke fordi, jeg ikke kan skrive gode sange på engelsk, men der kommer en anden nerve på dansk. Det er bare noget andet at synge "Jeg elsker dig" i stedet for "I love you". Jeg har fundet ud af, at jeg vil synge om min historie. Jeg er ikke unik og jeg begår fejl ligesom alle andre. Og folk må bruge min sange præcis som de vil. På den måde er det lidt ligesom med et maleri, forklarer Jonas eilskov.

Han har sammen med to gymnasiekammerater fra Køge - Daniel Touma og Tobias Errboe - etableret studiet Room 505, hvor de skriver og producerer musik. Ambitionen er klar for Jonas Eilskov, der ved siden af musikken læser kommunikation og marketing på Roskilde Universitscenter.

- Jeg vil gerne leve af at skrive og optræde med min musik og vil også gerne lave musik for andre. Vi er i gang med at opbygge et portifolio i studiet.