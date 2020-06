Politisk sommermøde i Hugos Gård

De fire konservative byrådsmedlemmer fik hver mulighed for at berette fra deres udvalg, og selv om coronakrisen har haft stor indflydelse på hverdagen også i det politiske liv, var det en god lejlighed til at drøfte mange politiske emner. Der ses lyst på den generelle situation for Køge Kommune, og når budgetforhandlingerne lige straks går i gang er det med et godt udgangspunkt.