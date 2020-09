Politikerne har ordet: Kære regering, vi vil gerne hjælpe jer i det grønne arbejdstøj

Nationalt vil vi omstille færger og tung transport og udfase benzin- og dieselbilerne, så salget af nye biler på fossilt brændstof stopper i 2025. Vi vil fremme elbilerne gennem investeringer i ladestandere og økonomiske tilskud og vi vil skabe en grøn, bedre og billigere kollektiv transport med investeringer over de næste 10 år på 40 milliarder. De skal blandt andet skal gå til at sænke billetpriserne med 30 %, til investeringer i kollektiv transport i yderområderne og til at skabe bedre rammer for omstillingen i kommunerne. Vi vil afsætte en milliard stor pulje, som kommunerne kan søge til cykelprojekter og vi vil give kommunerne muligheden for selv at styre udledningen fra vejtrafikken ved, blandt andet, at kunne lave skærpede miljø- og nul-emissionszoner.

Vi kan dog allerede nu tage en række grønne redskaber i brug lokalt. Derfor har vi knoklet i budgetforhandlingerne i Køge for at gøre det lettere at fravælge bilen, ved at skabe bedre forhold for cyklister og ved at styrke den kollektive trafik. Vi tager med det indgåede budget de første skridt, ved igen at afsætte en million til klimaområdet og en pulje til trafiksikkerhed. Vi har også sikret halvanden million til naturen. Der er dog fortsat brug for flere initiativer, hvis vi skal sikre omstillingen til en bæredygtig fremtid. Derfor knokler vi videre for bedre kollektiv trafik, etablering af et net af bycykler samt bedre færdselsundervisning på skolerne, så rammerne for at eleverne kan cykle i skole bliver forbedret markant.