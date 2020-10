Send til din ven. X Artiklen: Politikerne har ordet: Fra Verdensmål til Køgemål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikerne har ordet: Fra Verdensmål til Køgemål

Ugeavisen Køge - 07. oktober 2020 kl. 10:41 Kontakt redaktionen

For få uger siden havde FN's 17 Verdensmål om bæredygtighed fem års-fødselsdag. Det faldt meget passende sammen med, at flertallet i Køge Byråd indgik en politisk aftale om budgettet for 2021. I Radikale Venstre var vi stolte medunderskrivere på dette budget. Det var vi, fordi budgettet simpelthen er stoppet til randen med gode initiativer.

Men vi gjorde det især fordi, budgettet indeholder to markante og sammenhængende mærkesager for Radikale Venstre - begge med fokus på at sikre, at bæredygtighed og erhvervsliv går hånd i hånd i Køge Kommune:

For det første fik vi med i aftalen, at Køge Kommunes indkøb fremover skal være grønne. Vi skal som en af de allerførste kommuner i landet hæve blikket fra kun at se på anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og hele værdikæder.

Aftalen er, at vi skal sikre, at 80 procent af kommunens indkøb i 2025 skal være bæredygtige.

Det giver rigtigt god mening: For når Køge Kommune køber ind for et meget stort millionbeløb om året, så kan vi virkelig rykke noget til fordel for klimaet. Og gør vi det klogt, behøver det ikke at blive dyrere: Spørg bare Dansk Industri, der ikke just kan beskyldes for at være klima-hippier.

Men sådan et mål stiller jo nogle krav til kommunens leverandører - også de lokale virksomheder.

Derfor har vi i Radikale Venstre - for det andet - fået resten af partierne bag budgetaftalen med på, at vi skal gøre en markant indsats for at hjælpe til med at fremme vores lokale virksomheders arbejde med at udnytte det kommercielle potentiale i FN's Verdensmål.

Der er nemlig penge i bæredygtighed: Flere og flere forbrugere stiller krav om, at de varer de køber, ikke skal belaste miljøet, og at de skal være produceret under rimelige forhold. Det er helt enkelt efterspørgslen på markedet, der kræver det - og skal man være en konkurrencedygtig virksomhed også i fremtiden, så bliver man nødt til at arbejde seriøst med bæredygtighed.

Det er der heldigvis allerede flere virksomheder i kommunen, der er godt i gang med. Og sammen med disse lokale spydspidsvirksomheder, Connect Køge og Dansk Industri skal vi øge indsigten i de kommercielle muligheder i FN's Verdensmål. Vi skal udveksle erfaring med det konkrete arbejde og sikre, at kommunens virksomheder står øverste på listen, når der skal købes ind. Ikke fordi, de er lokale, men fordi de er de bedste.

Med disse to mål er grunden lagt for, at Køge Kommune og dens virksomheder på én gang kan tage et stort ansvar og samtidig bringe sig på forkant rent konkurrence- og imagemæssigt.

Vil du og din virksomhed være med, så tag fat i "Søren og Mette": Det er nu, vi sammen skal lægge grundstenene til en fremtidssikret kommune.

Mette Jorsø, byrådsmedlem for Radikale Venstre og Søren Johansen, spidskandidat for Radikale Venstre