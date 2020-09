Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: To konservative ønsker til de kommende budgetforhandlinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: To konservative ønsker til de kommende budgetforhandlinger

Ugeavisen Køge - 03. september 2020 kl. 10:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra konservativ side går vi til de forestående budgetforhandlinger med et klart ønske om, at vi vil gøre vores igangsatte anlægsprojekter færdige over de kommende budgetår. Det vil kræve, at vi enes om at få afsat anlægskroner til det.

Vi taler om følgende igangværende projekter:

- Omfartsvejen ved Borup

- Cykelstien fra Ejby til Køge

- Siddepladser/tribuner på Køge Idrætspark

- Hal 2 ved den kommende daginstitution ved Ravnsborghallen

Det er projekter, hvor der p.t. ikke er afsat penge til en færdiggørelse.

Der er mange andre gode projekter i gang, som vi også støtter, men hvor vi allerede har afsat penge i budgettet.

Herudover vil vi også lægge op til at afsætte penge til den Maritime Halvø, således at dette område udover boligbyggeriet også bliver et område, hvor der er liv mellem bygningerne.

Vi står desuden overfor at træffe en vigtig beslutning om at afsætte penge til den videre udvikling af Borgringen som Unesco verdensarv. Det støtter vi op om.

Endelig er det vigtigt, at vi sammen med Køge Kyst får den underføring sat i gang i 2021.

Et andet krav fra os er, at samarbejdet, vi som kommune skal have med vores erhvervsliv, skal forbedres væsentligt.

Vi hører al for megen kritik af, at sagerne er besværlige at få gennemført, og at det alt for ofte opleves som om, der ikke er vilje til et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet. Kort sagt det gode møde skal styrkes.

Det koster ikke nødvendigvis flere penge, men en generel holdningsændring og erkendelse af, at det er vores erhvervsliv, der skaffer jobs og udvikling.

Til gengæld vil man fra vores side ikke blive mødt med krav om øgede driftsudgifter, da vores driftsbudget allerede nu rammer serviceloftet.

Vi ser frem til de kommende forhandlinger og arbejder for en bred opbakning til vores input.

Til gengæld er vi med på, at andre partier også stiller op med nogle ønsker, som vi er lydhøre overfor. Lad den gode og konstruktive dialog begynde.

Flemming Christensen

Konservative