Politikeren har ordet: Skærm børnene fra politikerne

Derfor, når jeg læser, at der findes politikere (gerne venstrefløjen), der vil indskrive FN's verdensmål i læringsmålene i alle fag for de danske folkeskoler, så bliver jeg bekymret. Vi kan ikke både vise sympati og forståelse for pres, som mange elever forsøger at sætte ord på, og så samtidig sende et "voksen-problem" ned i børnehøjde.

Politik og politiske målsætninger må, uanset hvor sympatiske og vigtige de er, aldrig blive presset ned over hovedet på børnene, der har rigeligt at gøre med at lære historien, kulturen, sig selv og hinanden at kende. De har ikke et ansvar for de kæmpestore problemer, som politikere, forskere og erhvervsfolk kæmper med at forstå, og som de ikke har kunne finde svarene på i årevis.