Politikeren har ordet: Positive vinde over kommunens økonomi

Der blæser positive vinde ind over Køge Kommunes økonomi. Vi har været heldige og dygtige.

Så udgangspunktet for årets budgetforhandlinger er meget positivt.

Lige nu sælger kommunen rigtig meget jord, hvilket betyder ekstra mange penge i vores fælles kasse. Så I år er der faktisk noget at forhandle om.

Service og drift

- SFO'er og Klubber skal have en håndsrækning i en periode, indtil medlemstallet er tilbage til som før coronakrisen. Vi ønsker at afsætte ekstra aktivitetsmidler, så der kan laves aktiviteter og indsatser, så børne kommer tilbage. Derudover skal klubberne have ressourcer, så de kan holde åbent fredage og søndage.