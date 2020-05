Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Naturen - corona og nye fællesskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Naturen - corona og nye fællesskaber

Ugeavisen Køge - 14. maj 2020

Coronapandemien har tvunget de fleste af os til at tænke nyt!

I en tid hvor forlystelser, cafeer og fitnesscentre blandt meget andet har været lukket ned, har naturen vist sin store styrke og muligheder.

Da Corona bankede på døren, faldt det mig ind, at naturen måtte være det oplagte sted til inspiration og rekreation i en tid hvor så meget andet var lukket ned. Vi kendte alle til noget af kommunens smukke natur og nogen kendte sikkert rigtigt meget. Jeg tænkte det måtte være oplagt med et sted hvor vi alle kunne dele vores oplevelser og inspirere andre til at opsøge nye steder i Køge kommunes natur.

Som tænkt så gjort - jeg oprettede en gruppe på Facebook "Naturperler i Køge kommune". Som der står i gruppebeskrivelsen "Tanken med denne gruppe er, at vi kan dele alle de smukke steder vi kender i Køge kommune og komme med forslag til oplevelser i naturen". Interessen for at opleve og dele sine oplevelser har været ganske pæn (sagt på jysk). I skrivende stund er der 1272 medlemmer i gruppen, og der kommer hele tiden flere til! Alle bidrager med spændende og positive oplevelser fra alle hjørner af kommunen og selv for jeg, der jævnligt gennemtrævler vores kommune i både sandaler og gummistøvler, er der dukket steder op jeg aldrig selv ville være faldet over!

Skønt med et sådant væld af engagement og livsglæde - fællesskab hvor 2 +2 bliver langt mere end 5.

Intet er jo skønnere end skovene her i foråret med et utal af grønne varianter man ville ønske kunne bevares hele sommeren - på den anden side er årstidernes skiften jo netop et af Danmarks særkender så sug til jer nu og gem de sarte farver i erindringen når alt senere bliver mere jævnt grønt.

Netop vores skove er noget af det der redder Køges placering på den nationale opgørelse af "Naturkapital" her indtager Køge en plads som nummer 45 med 24 point ud af 100 mulige. Ikke ligefrem prangende. En sådan placering ville have trukket store overskrifter og krav om øjeblikkelig handling hvis det havde været en opgørelse fra Dansk industri eller lignende. Indtil i dag har naturen desværre ikke været i samme fokus som andre dele af samfundet men mon ikke de mange borgeres naturoplevelser her under Corona har givet ny indsigt i hvilke værdier vi har ansvar for her?

Idag bruger vi ca. 1/2 million ud af kommunens samlede budget på 4 milliarder på naturen i Køge kommune eller nærmere bestemt 0,125 promille af vores fælles budget! Et budget så lille at politiske kolleger har svært ved at skjule et smil når det kommer på tale. På trods af budgettets lidenhed skal vi løfte en enorm opgave med at sikre en række beskyttede arter der har vigtige levesteder i Køge kommune og vi skal sikre bevarelsen af vigtige naturtyper i vores fredede områder og ikke mindst vores natura 2000 områder. Det er jo kun et par år siden naturbudgettet var 0 kr. (ligesom i NUL) og vi er trods alt nået et stykke de sidste år med vedtagelsen af en Naturstrategi og årlige naturhandleplaner hvor vi nu er i gang med plan nummer 2.

Det er mit håb og ambition at naturen får lov til at fylde meget mere i vores bevidsthed og i de kommunale budgetter så den fremover fortsat kan være til glæde for de mange borgere, at vi samtidig får rettet op på biodiversiteten så vores placering på skalaen for Naturkapital kommer meget tættere på de mulige 100!

Vi ses derude og pas forsat godt på jer selv og de andre!

Niels Rolskov

Gruppeformand for Enhedslisten