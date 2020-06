Foto: Køge Havn

Politikeren har ordet: Lad os sammen nå helt i mål

Ugeavisen Køge - 10. juni 2020

Denne klumme bliver lidt todelt, men i bund og grund handler det om at sige tak og godt gået!

Min tak skal gå til de medarbejdere i felten, der på trods af udfordrende arbejdsforhold alligevel har formået at passe vores ældre, intensivere håndteringen af vores dagrenovation, gøre ekstra rent og nødpasse vores børn etc. Jer der har løst nye og fremmede arbejdsopgaver og jer der har fået den kommunale administration til at fungere, selvom de ikke har kunne møde ind under normale forhold.

Da restriktionerne blev løftet, stod pædagoger og lærere klar på de kommunale institutioner. De fik hurtigt gang i en hverdag, der kunne håndtere Covid-19 udfordringer og omsorgsfuldt tage hånd om vores børn og unge.

Åbningen af vores vuggestue og børnehaver, der er forudsætninger for at mor og far kan komme tilbage på arbejde og samfundet kan komme i gang igen, forløb eksemplarisk. Det er i den forbindelse værd at bemærke at Køges institutioner meget hurtigt tilbød pasning i fuldt omfang, hvilket absolut ikke var tilfældet i andre kommuner, hvilket jeg ikke tror mange er klar over - godt gået.

Min næste tak skal gå til erhvervs- og handelslivet i helt Køge Kommune - tak fordi I holdt ud og stadig er her. I er forudsætningen for velstanden i vores samfund og grunden til at det danske samfund overhovedet har råd til at understøtte lønmodtagere og erhvervsliv på et højt niveau. Det er der ikke mange andre lande der formår.

Det er derfor dejligt at se at omsætningen i butikker og restauranter hurtigt er på vej op, og vi har alle en forpligtigelse til at støtte jer, ved at handle lokalt og måske lige spise ude den ekstra gang.

Erhvervsvirksomhederne i Køge kommune indtog før Coronakrisen førstepladsen i region Sjælland, når det gælder evnen til at præstere, skabe arbejdspladser og udvikling. Der er ingen grund til at tro, at dette ikke stadig er tilfældet efter nedlukningen. Fra Konservativ side er vi helt klar over jeres altoverskyggende betydning og at fornuftige kommunale-og statslige rammevilkår er en absolut nødvendighed.

Uden et velfungerende og effektivt erhvervsliv så var der ikke råd til hjælpepakker overhovedet og skat kan som bekendt kun inddrives fra dem, der har noget at beskatte, så enkelt er det.

Så stor tak til alle borgere, erhvervs- og handelsliv, kommunale medarbejdere og andre jeg måtte have glemt, for tålmodighed, forståelse og indsats i de sidste par måneder. Lad os sammen lige give den det sidste nyk for at komme helt i mål.

Så husk, med afstand og håndsprit er vi lige nu stærkest.

Thomas Kampmann

Konservative, Køge byråd