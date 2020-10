Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Endelig kan vi forbedre og ikke skære ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Endelig kan vi forbedre og ikke skære ned

Ugeavisen Køge - 14. oktober 2020 kl. 10:26 Kontakt redaktionen

For 10 år siden, havde finanskrisen ramt Danmark og også Køge kommunes økonomi. Vi skulle spare 120 mio kr. Vi diskuterede omlægninger, udliciteringer, sammenlægninger, fyringer, lukninger. Der var skolelukninger til diskussion, vi skar ned på socialt udsatte, vi skar 8% af forvaltningen. Da jeg kom hjem efter vedtagelsen af budgettet, kørte det i "bjælken" nederst i skærmen på News, at Køge kommune afskedigede 149 medarbejdere. Vi fik sparet det vi skulle og vi fik genoprettet Køge kommunes økonomi, til at være en stærk og sund økonomi. Men for pokker, det var en hård tid for alle.

Det er på det her tidspunkt hvert år, at Køge byråd vedtager budgettet for det efterfølgende år. Således også i år. Tirsdag d. 6. oktober vedtog Køge byråd budgettet for 2021-2024.

Jeg har været med i byrådet i næsten 20 år og sjældent, hvis nogensinde, har jeg været med til at lægge så stærkt et budget og med så mange forbedringer for borgere, virksomheder, kulturliv og naturliv. Og når man som jeg, har været med til virkelig at skære ned på, lukke og fjerne tilbud til Køge kommunes borgere, så er det med en ekstra stor glæde, at jeg er med til at vedtage næste års budget.

For det første er det vigtigt at pointere, at vi har vedtaget et budget med overskud. Det betyder, at selv når vi gennemfører en række forbedringer, så er der stadig et overskud, som vi kan lægge "i kassen" - lidt ligesom hvis vi bygger vores opsparing op, derhjemme.

Jeg kan fremhæve virkelig mange ting, men vil blot skrive om nogle stykker.

Indhentning af lønefterslæb for fire medarbejdergrupper:

De vigtigste personer i at skabe en god hverdag for vores borgere i daginstitutioner, skoler, på ældreområdet og socialområdet er vores medarbejdere. Vi har dygtige dedikerede medarbejdere, og det er dem, vores borgere møder. Derfor skal vi kunne tilbyde en konkurrencedygtig løn, der kan tiltrække de bedste medarbejdere. Vi har i en del år, lægget under niveau på løn for pædagoger, sosu'er, socialpædagoger og skolelærere, når vi sammenligner os med kommuner, vi normalt sammenligner os med. Med dette budget er der sat penge af til at indhente noget af lønefterlsæbet på disse 4 store medarbejdergrupper.

Billige boliger i Køge Nord:

Vi mangler billige boliger i Køge kommune. Med dette budget er der afsat grundkapitalindskud til, at der kan bygges almene boliger i det nye byudviklingsområde ved Køge Nord station. Der skal bygges flere almene boliger i fremtiden. Dette er første skridt.

Mere kultur, idræt og bevægelse:

Vikingeringborgen skal på UNESCOs verdensarvliste. Vi har sat penge af til at området ved Vikingeringborgen kan gøres til et spændende oplevelses- og læringscenter om Danmark for 1.000 år siden. Derudover er der sat penge af til et ekstra gymnastikcenter ved Ravnsborghallen. Og endelig kan den længe ventede cykelsti, der forbinder Køge og Ejby gøres færdig.

Mere natur:

Vi skal passe på naturen og derfor er der sat penge af til en medarbejder og til projekter, der skal passe på vores natur og biodiversitet.

Denne gang kom jeg ikke hjem til nogen "bjælke" på News. Men jeg kom hjem med en boblende glæde i maven, for endelig vedtog vi et budget med forbedringer og ikke nedskæringer.

Marie Stærke

Borgmester