Politikeren har ordet: En hilsen til ungdommen

Ugeavisen Køge - 27. maj 2020 kl. 11:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne klumme er dedikeret til jer unge. Jer der i mere end to måneder har isoleret jer og holdt jer hjemme. Jer unge, der måske mister jeres sidste skoledag, svendegilder, studenterkørsler, eksamener og meget mere. Jer unge, der har vist samfundssind og har undværet så meget. Denne hilsen går ud til jer.

Med frygt for at lyde som en gammel kone, så husker jeg tydeligt min ungdoms somre. Sommeren jeg blev konfirmeret og var i Paris for første gang, sommeren hvor jeg var på studietur, også til Paris med Ungdomsskolen og det franskhold, jeg havde gået på, sommeren hvor jeg afsluttede 9. klasse og for første gang var på "Doktor Emils Laboratorium" i Marielyst. Sommeren hvor jeg flyttede et år til Grønland og havde mit livs oplevelse. Sommeren hvor jeg kom hjem til Danmark igen og startede på gymnasiet og flyttede hjemmefra. Alle somre husker jeg tydeligt, alle ungdommens somre betyder noget og gør en forskel.

For jer unge sker der rigtig meget i de her år, hvor I går fra at være store børn til at være unge mennesker til at være begyndende selvstændige voksne. Jeg husker det selv! Behovet for at komme ud af mor og fars beskyttende arme, og søge jeres venner og en omgangskreds på jeres egen alder. Behovet for at være jer selv og selvstændigt søge jeres egne veje. Behovet for at lære jer selv at kende som menneske.

Derfor har Coronaens isolering af jer ikke været uden konsekvenser. Vi har som samfund krævet uendelig meget af jer med at holde jer hjemme og isolere jer og I har løftet en kæmpe samfundsopgave.

Det synes jeg fortjener ros og derfor har jeg forslået at give en million til aktiviteter til jer, der er mellem 12 og 18 år. Der er lagt op til aktiviteter i hele kommunen, uderum i de mindre bysamfund med fx bålsted og hygge og der er tænkt over transport, logistisk mv., der lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. For mig som borgmester handler det først og fremmest om, at give jer unge noget af det tilbage, som I har måtte undvære, mens vi bad jer om at blive hjemme. Give jer muligheder for at mødes og komme afsted til nogle spændende aktiviteter sammen med jeres venner og måske også møde nye mennesker. Alt sammen inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger og bestemmelser.

Jeg skal også være ærlig og sige, at det for mig også handler om, at sikre at I har det godt. At denne tid, hvor I har måtte undvære så meget ikke har fået for store konskvenser for, hvordan I går og har det. Det er nemlig også vigtigt for mig, at når hverdagen starter igen, så er I klar.

Så kære unge i Køge kommune. Hav nu en fantastisk sommer og spil med i alle de aktiviter, der bliver lavet.

Og jer voksne; vil jeg opfordre til at udvise storsind. De unge mennesker har siddet meget inde på deres værelser, nu vil de gerne være sammen. Vær lidt large over for dem.

Borgmester Marie Stærke